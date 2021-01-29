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Renault Twingo не получит продолжения

29.01.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Исполнительный директор Renault Лука де Мео в беседе с французским изданием LeMonde сообщил, что третье поколение Renault Twingo окажется последним. Это славное семейство А-класса продержалось на рынке три десятка лет. Белорусы хорошо знают лишь первое поколение модели.

Renault Twingo III появился на свет в 2014 году и сразу же привлек много внимания. Городской автомобиль с приводом на заднюю ось и мотором в «багажнике»? Действительно интересно! Машина унифицирована с последним поколением Smart. Самостоятельно создавать подобные модели слишком затратно — машина никогда в жизни себя не отбила бы. Да и в складчину с Daimler сделать успешный для бизнеса проект не получилось. Как сказал Лука де Мео: «Стало очень сложно делать прибыль с продажи бензиновой машины длиной 3,6 метра».

В конце 2020 года Renault Twingo получил электрическую версию. Но это не спасет модель от ухода с рынка — нынешний Twigno доживет до конца производственного цикла и навсегда уйдет в историю. Одной из причин являются постоянно ужесточающиеся нормы выбросов в ЕС.

«Нам стыдно, что мы покидаем этот сегмент. Но вскоре все маленькие бензиновые машины уйдут с рынка из-за новых правил игры (имеется в виду ввод нормы „Евро-7“ в 2025 году. — Прим. Onliner)», — считает топ-менеджер. При этом в Renault рассматривают возможность выпуска компактного электрокара на базе новенького прототипа Renault 5 EV.

В сегменте А сегодня выступают такие модели, как Volkswagen Up, Toyota Aygo, Citroen C1, Peugeot 108, Smart ForFour, Kia Picanto и пр. Многие из этих моделей уже переходят на электрические силовые установки.

Renault Twingo III 1.0 SCe Collection, 2018 г.в., 28 569 км
черный, хетчбэк, бензин 1 л, механическая, передний привод
15 856 р.
6045$ / 5000€
Renault Twingo III 1.0 SCe 70pk S&S Collection, 2016 г.в., 39 591 км
хетчбэк, бензин 1 л, механическая, передний привод
15 856 р.
6045$ / 5000€
Renault Twingo III 1.0 SCe 70pk S&S Collection, 2016 г.в., 31 688 км
хетчбэк, бензин 1 л, механическая, передний привод
15 856 р.
6045$ / 5000€
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Исполнительный директор Renault Лука де Мео в беседе с французским изданием LeMonde сообщил, что третье поколение Renault Twingo окажется последним. Это славное семейство...
 
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