Renault Twingo не получит продолжения

Источник материала: Onliner

Исполнительный директор Renault Лука де Мео в беседе с французским изданием LeMonde сообщил, что третье поколение Renault Twingo окажется последним. Это славное семейство А-класса продержалось на рынке три десятка лет. Белорусы хорошо знают лишь первое поколение модели.

Renault Twingo III появился на свет в 2014 году и сразу же привлек много внимания. Городской автомобиль с приводом на заднюю ось и мотором в «багажнике»? Действительно интересно! Машина унифицирована с последним поколением Smart. Самостоятельно создавать подобные модели слишком затратно — машина никогда в жизни себя не отбила бы. Да и в складчину с Daimler сделать успешный для бизнеса проект не получилось. Как сказал Лука де Мео: «Стало очень сложно делать прибыль с продажи бензиновой машины длиной 3,6 метра».

В конце 2020 года Renault Twingo получил электрическую версию. Но это не спасет модель от ухода с рынка — нынешний Twigno доживет до конца производственного цикла и навсегда уйдет в историю. Одной из причин являются постоянно ужесточающиеся нормы выбросов в ЕС.

«Нам стыдно, что мы покидаем этот сегмент. Но вскоре все маленькие бензиновые машины уйдут с рынка из-за новых правил игры (имеется в виду ввод нормы „Евро-7“ в 2025 году. — Прим. Onliner)», — считает топ-менеджер. При этом в Renault рассматривают возможность выпуска компактного электрокара на базе новенького прототипа Renault 5 EV.

В сегменте А сегодня выступают такие модели, как Volkswagen Up, Toyota Aygo, Citroen C1, Peugeot 108, Smart ForFour, Kia Picanto и пр. Многие из этих моделей уже переходят на электрические силовые установки.