В старых домах, но с неплохим ремонтом. Как выглядят однушки, которые стоят не больше $45 000

Источник материала: Onliner

Недавно мы писали о том, что количество сделок купли-продажи жилой недвижимости к концу прошлого года значительно снизилось . Тем не менее владельцы все еще не теряют надежду сбыть с рук свои «метры», потихоньку снижая цены. С помощью сервиса Onliner « Дома и квартиры » мы посмотрели, какие однокомнатные квартиры сейчас продают в Минске. Нашли вполне приличные варианты, которые обойдутся не дороже $45 000 по курсу. Правда, сразу нужно приготовиться заселиться в старенькие дома, построенные еще в советское время. Если вас это не останавливает, листайте нашу подборку.

$40 800 за комфортную жизнь в Шабанах

На окраине города, в двух остановках от станции «Могилевская», предлагают квартиру в панельке 1989 года на улице Ротмистрова. Шкаф-купе с урбанистическим пейзажем, разнообразие рисунков на обоях (есть цветочки и не только), плитка с японскими мотивами — посмотреть в этой квартире есть на что. Тем более за такую цену. Общая площадь — 33,7 кв. м.

























$45 000 за еще более комфортную жизнь в Шабанах

Хоть это жилье имеет чуть менее выгодное расположение, стоит оно на пару тысяч дороже. Размер практически идентичный – 33,9 кв. м. Возможно, все дело в «свежем ремонте и новой качественной мебели», хотя ее в единственной жилой комнате, скажем прямо, не так уж и много. Но вряд ли этот факт отпугнет тех, кто и так собирался въезжать со всем своим.





















$42 500 за экологически чистое бытие в Уручье

Панелька 1983 года постройки расположена «в одном из самых зеленых районов города», как пишет продавец квартиры на улице Садовой. Сама однушка имеет довольно лаконичную, но местами потрепанную обстановку, включающую старенький кухонный гарнитур и ванную. Размер — 31,5 кв. м.

























$45 000 за прожигание молодости в центре города

Однокомнатная квартира с симпатичным ремонтом, не требующая дополнительных вложений (по уверению собственников). Меблировку нельзя назвать скудной: бывает, в гостиной из обстановки остается только диван да столик, но здесь не тот случай. Размер жилплощади — 30 кв. м. Находится в старом кирпичном доме 1963 года постройки, недалеко от станции метро «Площадь Победы». Рядом есть вся необходимая инфраструктура (даже теннисный корт), уютный сквер, водный канал.





















$45 000 за стильное существование на улице Жилуновича

Жилплощадь скрывается в кирпичном доме 1959 года, который, к счастью, не обошел стороной капитальный ремонт: его утеплили, покрасили, заменили сантехнические коммуникации и электрооборудование. Недалеко от него — кинотеатр «Комсомолец», парк и набережная канала Слепянской водной системы. В самой квартире не раздражающий глаз ремонт, просторный балкон и высокие потолки. Ее размер — 31,4 кв. м.



















