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На МКАД Peugeot вылетел в кювет, водитель в больнице (видео)

29.01.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на МКАД произошла авария с участием автомобиля Peugeot. Машина врезалась в ограждение, затем съехала в кювет и опрокинулась. Водитель, девушка 1998 года рождения, с травмами доставлена в больницу.

Обстоятельства ДТП сообщили в ГАИ Минска.

— По предварительной информации, водитель Peugeot двигалась по МКАД (внутреннее кольцо) со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта в третьей полосе для движения, не справилась с управлением и совершила наезд на разделительное ограждение. Далее выехала за пределы проезжей части, после чего произошло опрокидывание транспортного средства, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

На МКАД Peugeot вылетел в кювет, водитель в больнице (видео)

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Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером на МКАД произошла авария с участием автомобиля Peugeot. Машина врезалась в ограждение, затем съехала в кювет и опрокинулась. Водитель, девушка 1998 года...
 
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