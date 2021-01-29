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На МКАД Peugeot вылетел в кювет, водитель в больнице (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера вечером на МКАД произошла авария с участием автомобиля Peugeot. Машина врезалась в ограждение, затем съехала в кювет и опрокинулась. Водитель, девушка 1998 года рождения, с травмами доставлена в больницу.
Обстоятельства ДТП сообщили в ГАИ Минска.
— По предварительной информации, водитель Peugeot двигалась по МКАД (внутреннее кольцо) со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта в третьей полосе для движения, не справилась с управлением и совершила наезд на разделительное ограждение. Далее выехала за пределы проезжей части, после чего произошло опрокидывание транспортного средства, — рассказали в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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Вчера вечером на МКАД произошла авария с участием автомобиля Peugeot. Машина врезалась в ограждение, затем съехала в кювет и опрокинулась. Водитель, девушка 1998 года...
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