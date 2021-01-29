На МКАД Peugeot вылетел в кювет, водитель в больнице (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на МКАД произошла авария с участием автомобиля Peugeot. Машина врезалась в ограждение, затем съехала в кювет и опрокинулась. Водитель, девушка 1998 года рождения, с травмами доставлена в больницу.

Обстоятельства ДТП сообщили в ГАИ Минска.

— По предварительной информации, водитель Peugeot двигалась по МКАД (внутреннее кольцо) со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта в третьей полосе для движения, не справилась с управлением и совершила наезд на разделительное ограждение. Далее выехала за пределы проезжей части, после чего произошло опрокидывание транспортного средства, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.





Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .