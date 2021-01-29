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Какие неисправности автомобиля нельзя игнорировать

29.01.2021 10:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какие неисправности автомобиля нельзя игнорировать
Фото: Depositphotos
Развитие систем самодиагностики и электрооборудования позволяют автомобилю бить тревогу в случае поломок и оповещать водителя соответствующим символом на панели приборов. Но какой бы «умной» не была машина, она не способна уведомить обо всех своих проблемах.

Тормозная система


Любой автомобилист, который хотя бы раз оставался без тормозов, навсегда запомнил спектр ужасных эмоций и ощущений, варьирующихся от страха до паники.

Какие неисправности автомобиля нельзя игнорировать

Тормозная система – это первое, что должно быть всегда полностью исправным, ибо последствия у халатного отношения к ней грозят самыми печальными последствиями. Кроме своевременной замены колодок и дисков не забывайте обслуживать суппорты. Также мы рекомендуем периодически проверять уровень и кондицию тормозной жидкости в бачке, а во время сервисных процедур обязательно проводить инспекцию шлангов.

Технические жидкости


Машины могут предупреждать об утечке технических жидкостей, но мы не советуем полагаться на искусственный интеллект. Лучше проверять все самостоятельно, либо доверять это специалистам в рамках технического обслуживания на сервисе. Это наставление в меньшей степени актуально для владельцев новых машин, которые порой не имеют масляного щупа и скрывают интимные подробности подкапотного пространства под массивными пластмассовыми кожухами, но хозяевам подержанной техники его не следует игнорировать.

Какие неисправности автомобиля нельзя игнорировать

Контролируйте уровень в бачке с антифризом, «тормозухой» и жидкостью для гидроусилителя руля (если он есть на вашем автомобиле), а также регулярно проверять уровень масла в двигателе и коробке передач. На машинах с системой полного привода следует проверять многодисковую муфту, отбирающую тягу на одну из осей. При падении уровня технических жидкостей следует незамедлительно искать причину утечки – это относится к любой системе и агрегату автомобиля.

Рулевое управление


Здесь тоже все должно быть исправно из соображений безопасности, удобства и комфорта управления. Правда, водители нередко игнорируют симптомы и продолжают ездить с текущей рулевой рейкой и гудящим гидроусилителем. Причина халатного отношения в недешевом ремонте и привычке. Машина ведь едет, так зачем ей мешать?

Подвеска


Нам известны многочисленные случаи, когда владельцы сознательно и, что называется, до последнего продолжают эксплуатацию, несмотря на разбитую ходовой сознательно. Обычно подобное списывают на стоимость замены многочисленных сайлентблоков и рычагов, хотя иногда есть и менее очевидные причины. Дело в том, что износ подвески, а вместе с ним и изменения в поведении автомобиля происходят не в одночасье, а постепенно. Водитель успевает привыкнуть и адаптироваться к управляемости с изношенными амортизаторами, пришедшими в негодность стойками стабилизаторов поперечной устойчивости и другими компонентов. Как они умудряются не обращать внимание на характерные стуки и другие очевидные проявления – загадка. А еще мы настоятельно не советуем игнорировать гул ступичных подшипников, которые способен не замечать разве что человек с крепкими нервами.

Двигатель и коробка передач


Можно лишь догадываться, сколько машин с серьезными проблемами в двигателе и коробке передач ездит по дорогам.

Почему из выхлопной трубы вырываются сизые масляные клубы, турбонагнетатель гонит смазку на впуск, словно промышленный станок, стенки цилиндров «украшают» задиры, коробка передач дергает при смене ступеней, а пилот с невозмутимым спокойствием продолжает эксплуатацию? Потому что ремонт, как правило, дорог или очень дорог.

Какие неисправности автомобиля нельзя игнорировать

Впрочем, каждый автомобилист может вовремя менять свечи, высоковольтные провода, масло и фильтры, а также не забывать о регламентной замене жидкости в коробке передач. Эти базовые принципы сами по себе способны продлить срок службы мотора и АКП, хотя, конечно, не отменяют изначально малый ресурс и характерные проблемы у некоторых агрегатов. Кстати, перед покупкой подержанной машины следует пообщаться с сервисменами и ознакомиться с отзывами владельцев, дабы быть готовыми к возможным проблемами и понимать, во сколько выльется ремонт.

Электрооборудование


Контролировать проводку, из-за которой иногда происходят возгорания, бывает довольно сложно по естественным причинам – ее километры скрыты от глаз, а то, что видно, как правило, обернуто в специальные кожухи.

Какие неисправности автомобиля нельзя игнорировать

Тем не менее, стоит проверять участки, к которым есть доступ, в особенности после длительного простоя автомобиля – известны истории, когда проводка оказывалась изъеденной крысами. Также следует очень внимательно и ответственно относиться к установке дополнительного оборудования и доверять процесс исключительно профессионалам. По личному опыту знаем, какими тратами времени и средств на эвакуаторы оборачивается некачественная установка охранной системы.
 
 
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