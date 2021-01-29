В Щучинском районе водитель автолавки насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Щучинском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла утром 28 января в деревне Доги. Предварительно установлено, что 73-летняя женщина купила в автолавке продукты и стала сзади автомобиля. 58-летний водитель начал двигаться задним ходом и наехал на нее.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.