|
В Щучинском районе водитель автолавки насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Щучинском районе,
Авария произошла утром 28 января в деревне Доги. Предварительно установлено, что 73-летняя женщина купила в автолавке продукты и стала сзади автомобиля. 58-летний водитель начал двигаться задним ходом и наехал на нее.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 28 января в деревне Доги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)