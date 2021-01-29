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В Витебской области замечена военная техника - рассказываем о ней

29.01.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели прислали в редакцию видео военной техники, замеченной на белорусских дорогах, и спрашивают, что это за образцы. В последние месяцы такие машины ни разу не попадались нам на глаза — и сейчас 42.TUT.BY рассказывает о них.

 

Днем 27 января на трассе между Полоцком и Лепелем была замечена целая колонна военной техники. В Вооруженных силах Беларуси 25 января началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности, и, скорее всего, переброска техники осуществлялась в рамках этих мероприятий.

На кадрах видно, что перед нами не только обычные грузовики для перевозки личного состава или бронетранспортеры (хотя в колонне замечены и те, и другие), но и зенитно-ракетные комплексы.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на кадрах — ЗРК «Оса-АКМ» и, судя по всему, техника для их обслуживания. Так, «бронетранспортер» в голове колонны не имеет пулемета и очевидно является пунктом управления подразделениями ПВО ПУ-12. Также, помимо «Ос», замечены радиостанции, машина техпомощи и грузовики для перевозки солдат и некоторые другие модели.

ЗРК «Оса» — не самая новая техника на вооружении белорусской ПВО. Всепогодный зенитно-ракетный комплекс поступил на вооружение еще в начале семидесятых. Функционально это ЗРК малой дальности, способный поражать воздушные цели на дальности от полутора до 10 километров и на высоте до пяти километров. Ракета с боевой частью массой 15 килограммов может практически гарантированно уничтожить большинство самолетов, вертолетов и крылатых ракет, если удачно попадет.

Версия «Оса-АКМ», которая была замечена на дороге — одна из советских модернизаций комплекса. На вооружении она с 1980 года. По сравнению с оригинальной «Осой» этот ЗРК может поражать цели, летящие на большей скорости, несет шесть ракет вместо четырех и имеет некоторые другие усовершенствования.

Белорусская военная промышленность в лице «2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения» производит модернизацию «Осы» до значительно более современных вариантов, однако в белорусских войсках ПВО стоят на вооружении сравнительно старые версии АКМ. А белорусские модернизации отправляются, как правило, на экспорт.

Все дело в том, что при любых усовершенствованиях «Оса» это уже весьма устаревший зенитный комплекс. Сегодня есть куда более современные ЗРК малой дальности, в том числе и в Беларуси. Речь в первую очередь о «Торах» (такие комплексы в том числе охраняют Островецкую АЭС), также совсем недавно появилась информация о переговорах с Россией на поставку комплексов «Панцирь-С».

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Теги: Минск
 
 
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Судя по всему, перед нами ЗРК малой дальности.
 
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