Тим Кук намекнул, чего заслуживает Facebook

Источник материала: Tut.by

Недавно Марк Цукерберг раскритиковал будущие изменения в политике конфиденциальности Apple, представители которой хотят обязать разработчиков запрашивать у пользователей разрешения на сбор и обработку их данных. Это в теории может негативно сказаться на прибыли Facebook из-за сложностей с показом рекламы. Свое мнение по этому поводу высказал генеральный директор Apple, Тим Кук.



Тим Кук. Фото: Reuters

В своем спиче Цукерберг также высказался о том, что все изменения от Apple — фикция. Якобы они вводятся только для того, чтобы продвигать свой мессенджер iMessages. И вообще — бизнес Apple, по мнению главы Facebook, все больше зависит от получения доли в сегментах рынка, связанных с сервисами и приложениями. Лидирующее и едва ли не монополистическое положение Apple, говорит Марк, создает условия нездоровой конкуренции.

Во время выступления на конференции European Computers, Privacy & Data Protection Тим Кук выступил с ответным заявлением, хотя о Facebook впрямую и не заявил. Но, вероятно, его слова все же направлены Цукербергу:

— Если мы примем как нормальное явление то, что все в нашей жизни можно объединить и продать, то мы потеряем гораздо больше, чем данные. Мы потеряем свободу быть людьми. Если бизнес построен на введении пользователей в заблуждение, на использовании данных, на выборе, который вообще не является выбором, он не заслуживает нашей похвалы. Он заслуживает презрения, — сказал Тим.

— В Apple мы сделали выбор давно. Мы верим, что этические технологии — это технологии, которые работают на вас. Это технологии, которые помогают вам заснуть, а не вгоняют в бессонницу. Технологии дают вам пространство для творчества, рисования, письма или обучения. Это технологии, которые могут отойти на второй план, когда вы в походе или собираетесь плавать, но должны предупредить вас, когда частота сердечных сокращений резко повышается, или помочь вам, когда вы упали. И при всем этом на первом месте всегда конфиденциальность и безопасность. Никому не нужно отказываться от прав своих пользователей, чтобы создать отличный продукт.