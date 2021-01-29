Гродненцы жалуются на лжегазовщиков, которые «втюхивают» им дорогие «газоанализаторы»

Источник материала: Tut.by

Гродненцы рассказали TUT.BY, что в последнее время по домам ходят молодые люди и очень настойчиво предлагают купить газоанализатор за 140 рублей. «В двери позвонил молодой человек, сказал, что он представитель газовой службы и надо проверить оборудование. Очень быстро показал удостоверение и попытался войти в квартиру. Когда я попросила еще раз показать документы, сказал, что не обязан это делать. Вел себя грубо и грозил каким-то штрафом. Мол, придет через полгода к нам еще», — рассказала одна из жительниц Гродно. В итоге в квартиру «газовщика» она не пустила. В «Гроднооблгазе» TUT.BY рассказали, что что по квартирам ходят не их сотрудники, а представители одной из частных фирм.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы живем на проспекте Космонавтов. Несколько дней назад в дверь позвонил молодой человек. Сказал, что представитель газовой службы, домой мы его не пустили. Он спустился вниз к соседке. Я решила тоже туда пойти. Молодой человек говорил, что он представитель то «Гродногаза», то какой-то другой газовой службы. Когда мы с соседкой попросили предоставить удостоверение, он сказал, что покажет его только в присутствии правоохранительных органов. Все происходило на повышенных тонах. Молодой человек вел себя очень вызывающе — грозился вызвать милицию. Мы со своей стороны тоже говорили, что сейчас позвоним в 102. В итоге он ушел, на прощание сказал, что у нас «негостеприимный какой-то подъезд» и что он вернется через полгода — но уже нас будут ждать штрафные санкции за отсутствие нужного, по его словам, оборудования, — рассказала еще одна жительница Гродно.

Гродненец Владимир говорит, что похожие «газовщики» пришли к его теще — и продали ей «газоанализатор» за 140 рублей.

— Повесили около плиты какой-то прибор и ушли. Теща день походила-посмотрела, а потом поняла, что ее обманули. Позвонила нам — и мы поехали в офис компании, который находится в центре города. Оказалось, что в договоре, который она подписала, мелким шрифтом указано, что вернуть оборудование можно в совсем маленький срок — и мы впритык успели. В офисе с сотрудницей произошел конфликт, потому что изначально принимать обратно «газоанализатор» не хотели. Пришлось вызвать милицию. При этом вызывала и сотрудница фирмы, и мы. В итоге оборудование мы вернули, деньги получили обратно, но все это стоило нервов и переживаний пожилого человека. Уже потом в Сети мы посмотрели, что как таковых газоанализаторов и не существует, а есть сигнализаторы угарного газа, которые стоят чуть больше 22 рублей, и сигнализаторы загазованности — за 30 рублей. Какой именно прибор продали моей теще, мы уже не смогли уточнить, — рассказал мужчина.

Два года назад с подобными продавцами газового оборудования столкнулись и жители столичного микрорайона Зеленый Луг. Тогда главный инженер УП «Мингаз» Дмитрий Шавловский рассказывал TUT.BY, что в их организацию по поводу похожих продавцов обращались минчане.

— Называлась тогда организация «Газ-Контроль Дом Системы Безопасности». Мы провели свое расследование. Оказалось, что они продают людям сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа за 190 рублей. Такие приборы можно приобрести по цене от 20 до 40 рублей. Но их нужно подбирать под технические параметры того оборудования, которое установлено у человека. На газовую плиту их вообще нет смысла ставить. Но эти «газовщики» ходят именно по квартирам с газовыми плитами, — рассказывал Дмитрий Шавловский.

В «Гроднооблгазе» TUT.BY рассказали, что их сотрудники просто так по квартирам горожан не ходят: о визите специалистов предупреждают через объявления, которые вешают на дверях подъездов или информационных стендах. Также у сотрудников газовых служб, помимо удостоверений установленного образца — где есть гербовая печать, фотография сотрудника и его фамилия и имя, — еще есть и отдельные бейджи. На них, помимо общей информации про сотрудника, которую можно прочитать на месте, нанесен еще и QR-код: он после сканирования ведет на раздел сайта организации, где есть персональная информация про этого представителя газовой службы.

Напоминаем: настоящие газовщики во время визитов обязаны предъявить удостоверения, назвать полное наименование организации и свои фамилии, также они будут одеты в спецодежду с логотипом предприятия.