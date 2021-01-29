|
Сеть «Инклюзивный бариста» расширяют. Людей с инвалидностью зовут на курсы - вот как туда попасть
Источник материала: Tut.by
Кофейня «Инклюзивный бариста» и А1 будут обучать людей с инвалидностью профессии бариста. Сеть совместных заведений будет расширяться, в том числе в регионах,
Что за «Инклюзивный бариста»?
В кофейне «Инклюзивный бариста» работают колясочники, а у директора — синдром Дауна.
С ноября кофейная точка активиста-колясочника и учредителя проекта Александра Авдевича работает во флагманском магазине А1 в самом центре Минска.
— Когда мы вместе с А1 открывали кофейню на Октябрьской площади, рассчитывали, что нам стандартно потребуется несколько месяцев, а может быть, и год, чтобы раскрутиться и обзавестись постоянными посетителями, — рассказывает Александр Авдевич. — Но результат превзошел наши самые смелые ожидания: сейчас инклюзивные бариста варят больше 100 чашек кофе в день, нам даже пришлось увеличить штат.
Только за квартал ребята заплатили 1500 рублей налогов — проект успешен.
Как попасть в кофейню на работу?
Почти каждый день Саша Авдевич получает сообщения от ребят, которые спрашивают, как можно стать частью команды. Поэтому решили совместно с А1 открыть набор учеников в Академию инклюзивных бариста. Обучаться ребята будут в кофейне на Интернациональной. Тех, кто успешно пройдет обучение, трудоустроят.
Опыт от слушателей курса не требуется. Но приветствуется готовность к переезду, так как новые кофейни будут открываться не только в столице, но и регионах.
Чтобы стать учеником инклюзивной академии, нужно до 10 февраля (включительно) заполнить
О себе предлагают рассказать в коротком видео либо мотивационном письме.
— Оценив положительный опыт сотрудничества с «Инклюзивным бариста», мы приняли решение сделать такие кофейни «фишкой» других наших магазинов, в том числе и региональных. Над открытием одной из них мы уже работаем, — объясняет начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.
Место, где откроется новая кофейня, объявят позже.
Первый набор в Академию инклюзивных бариста — в феврале, по итогам онлайн-собеседования. «Студентам» оплатят дорогу и предоставят жилье. Выйти на работу лучшие ученики смогут уже в марте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кофейня «Инклюзивный бариста» и А1 будут обучать людей с инвалидностью профессии бариста. Сеть совместных заведений будет расширяться, в том числе в регионах,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)