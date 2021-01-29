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Сеть «Инклюзивный бариста» расширяют. Людей с инвалидностью зовут на курсы - вот как туда попасть

29.01.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кофейня «Инклюзивный бариста» и А1 будут обучать людей с инвалидностью профессии бариста. Сеть совместных заведений будет расширяться, в том числе в регионах, сообщают авторы проекта.


Фото: предоставлено пиар-службой A1

Что за «Инклюзивный бариста»?

В кофейне «Инклюзивный бариста» работают колясочники, а у директора — синдром Дауна.

С ноября кофейная точка активиста-колясочника и учредителя проекта Александра Авдевича работает во флагманском магазине А1 в самом центре Минска.

— Когда мы вместе с А1 открывали кофейню на Октябрьской площади, рассчитывали, что нам стандартно потребуется несколько месяцев, а может быть, и год, чтобы раскрутиться и обзавестись постоянными посетителями, — рассказывает Александр Авдевич. — Но результат превзошел наши самые смелые ожидания: сейчас инклюзивные бариста варят больше 100 чашек кофе в день, нам даже пришлось увеличить штат.

Только за квартал ребята заплатили 1500 рублей налогов — проект успешен.

Как попасть в кофейню на работу?

Почти каждый день Саша Авдевич получает сообщения от ребят, которые спрашивают, как можно стать частью команды. Поэтому решили совместно с А1 открыть набор учеников в Академию инклюзивных бариста. Обучаться ребята будут в кофейне на Интернациональной. Тех, кто успешно пройдет обучение, трудоустроят.

Опыт от слушателей курса не требуется. Но приветствуется готовность к переезду, так как новые кофейни будут открываться не только в столице, но и регионах.

Чтобы стать учеником инклюзивной академии, нужно до 10 февраля (включительно) заполнить анкету.


Фото: предоставлено пиар-службой A1

О себе предлагают рассказать в коротком видео либо мотивационном письме.

— Оценив положительный опыт сотрудничества с «Инклюзивным бариста», мы приняли решение сделать такие кофейни «фишкой» других наших магазинов, в том числе и региональных. Над открытием одной из них мы уже работаем, — объясняет начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Место, где откроется новая кофейня, объявят позже.

Первый набор в Академию инклюзивных бариста — в феврале, по итогам онлайн-собеседования. «Студентам» оплатят дорогу и предоставят жилье. Выйти на работу лучшие ученики смогут уже в марте.

 
Теги: Минск
 
 
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Кофейня «Инклюзивный бариста» и А1 будут обучать людей с инвалидностью профессии бариста. Сеть совместных заведений будет расширяться, в том числе в регионах,...
 
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