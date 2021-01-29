Лукашенко поехал к студентам БГУ

Лукашенко накануне пообещал активнее работать с так называемыми заблудшими.

«Были и заблудшие. И я всегда об этом говорил: мы с ними будем работать. И я в том числе более активно начну работать, хотя я не прекращал эту работу. Я вел диалог со всеми, кто этого хотел», цитирует Лукашенко