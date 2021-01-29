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Лукашенко поехал к студентам БГУ
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал «Пул первого» утверждается, что его пригласили сами студенты. Значит, на встречу отберут самых благонадежных.
Лукашенко накануне пообещал активнее работать с так называемыми заблудшими.
«Были и заблудшие. И я всегда об этом говорил: мы с ними будем работать. И я в том числе более активно начну работать, хотя я не прекращал эту работу. Я вел диалог со всеми, кто этого хотел», цитирует Лукашенко
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Телеграм-канал «Пул первого» утверждается, что его пригласили сами студенты. Значит, на встречу отберут самых благонадежных.
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