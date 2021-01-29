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Лукашенко поехал к студентам БГУ

29.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал «Пул первого» утверждается, что его пригласили сами студенты. Значит, на встречу отберут самых благонадежных.



Лукашенко накануне пообещал активнее работать с так называемыми заблудшими.

«Были и заблудшие. И я всегда об этом говорил: мы с ними будем работать. И я в том числе более активно начну работать, хотя я не прекращал эту работу. Я вел диалог со всеми, кто этого хотел», цитирует Лукашенко reform.by
 
 
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Телеграм-канал «Пул первого» утверждается, что его пригласили сами студенты. Значит, на встречу отберут самых благонадежных.
 
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