Задержанных анархистов обвиняют в желании захватить власть

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В МВД утверждают, что задержанные в Минске анархисты входили в ячейку, целью которой было насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Беларуси.

– Сотрудники ГУБОПиК вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации, – сообщает МВД.

Утверждается, что задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет) – входили в состав объединения «Революционное действие» («Автономное Действие – Беларусь»), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их.

Цель ячейки называется «насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Беларуси, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности».

Утверждается, что участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также «оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка».

– С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти, – сообщает МВД. – Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов.

Также утверждается, что «финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями, такими как «Анархический Черный Крест».

Подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске.