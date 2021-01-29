В Мозыре есть трамваи? Да, и один из них попал в ДТП

Источник материала: Onliner

На самом деле в Беларуси трамваи ходят не только в Витебске (с 1898 года) и Минске (с 1929 года), но и в Новополоцке (с 1974) и Мозыре. Мозырскому трамвайному движению уже 32 года. Основной его маршрут — «Депо — Нефтеперерабатывающий завод». Вчера в один из трамваев врезался ГАЗ.

ДТП произошло неподалеку от «сользаводской заправки», как пишет сообщество «Хамство на дорогах Мозыря». На место происшествия выехала скорая помощь. По информации очевидцев, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю.





Как указывают люди, присутствовавшие на месте аварии, в результате столкновения водитель трамвая оказался зажат в кабине, травмы получил и водитель грузовика.

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