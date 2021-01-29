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В Мозыре есть трамваи? Да, и один из них попал в ДТП
Источник материала: Onliner
На самом деле в Беларуси трамваи ходят не только в Витебске (с 1898 года) и Минске (с 1929 года), но и в Новополоцке (с 1974) и Мозыре. Мозырскому трамвайному движению уже 32 года. Основной его маршрут — «Депо — Нефтеперерабатывающий завод». Вчера в один из трамваев врезался ГАЗ.
ДТП произошло неподалеку от «сользаводской заправки», как
Как указывают люди, присутствовавшие на месте аварии, в результате столкновения водитель трамвая оказался зажат в кабине, травмы получил и водитель грузовика.
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На самом деле в Беларуси трамваи ходят не только в Витебске (с 1898 года) и Минске (с 1929 года), но и в Новополоцке (с 1974) и Мозыре. Мозырскому трамвайному движению уже 32...
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