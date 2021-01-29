ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр спорта: Андрей Капский, ты не обижайся, «Шахтер» прилетит — будут держать ответ за все

29.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Министр спорта: Андрей Капский, ты не обижайся, «Шахтер» прилетит — будут держать ответ за все

  • 29.01.2021, 11:15
Министр спорта: Андрей Капский, ты не обижайся, «Шахтер» прилетит — будут держать ответ за все
Сергей Ковальчук

Финансовые проблемы белорусского футбола.

27 января в Национальном олимпийском комитете состоялось совместное заседание коллегии Министерства спорта и туризма и исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором обсуждались состояние и перспективы развития вида спорта в стране.

«Прессбол» опубликовал фрагмент выступления министра спорта Сергея Ковальчука, в которой чиновник среди прочего рассказал, почему БАТЭ было отказано в проведении зарубежного тренировочного сбора:

«О зарубежных сборах. Андрей Капский, ты не обижайся за БАТЭ. Вам отказано. Такое же письмо есть у «Шахтера». Но солигорский клуб улетел в ОАЭ. Потрачен годовой бюджет клуба первой лиги на год. Приедут — будут держать ответ за все. Что даст этот сбор? В прошлом сезоне три провели и уступили молдавскому клубу в серии пенальти. Если бы в Беларуси готовились, хуже было бы? Не рассказывайте сказки. Лучше играть после зарубежного сбора не будете», — сказал министр спорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Одинокого тирана из бункера окружили враги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by