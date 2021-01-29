Источник материала: Хартия'97

Одинокого тирана из бункера окружили враги Александр Коваленко, sprotyv.info

29.01.2021, 11:02

Попытка оправдаться за дворец — весьма многозначительный эпизод на фоне заката карьеры Путина.

Оправдание президента России Владимира Путина на всю страну по вопросу его собственности в Геленджике на самом деле представляет собой нечто большее, чем просто отчет первого лица неототалитарного государства о том, откуда у него подобного рода недвижимость.

На самом деле это весьма многозначительный эпизод на фоне заката карьеры Владимира Путина как диктатора всея России. Ведь впервые за все сроки своего явного и скрытого (период Дмитрия Медведева) президентства Путин оправдывался по делу расследования человека, которого он никогда не называл по имени, тем самым, нарочито демонстрируя его незначительность.

То есть, диктатор и реваншист, оправдывался в ответ на сказанное тем, кто в его представлении незначителен? Да, большего унижения Путин еще не испытывал, но на самом деле, это лишь верхушка айсберга, который уже протаранил круизный лайнер “ВВП”. На сегодняшний день Путин явно оказался в изоляции и одиночестве. Ведь не Дмитрий Песков и никто либо еще, а лично Путин оправдывался за то, что дача в Геленджике ему не принадлежит. И не только ему, но и никому из его родственников. Никогда.

Шоу с оправданием Путина это именно та лакмусовая бумажка российского транзита власти, которая демонстрирует незавидную позицию фигуры диктатора, брошенного всеми и наблюдающего из теплого бункера в Ново-Огарево за тем, как элиты борются за его наследие. Полностью без его участия. Фактически, в сложившейся ситуации Путина даже бросила его преданная все эти годы говорящая голова Дмитрий Песков, на лжи и лицемерии сколотившая колоссальное состояние.

Но никакой благодарности. Никакой преданности. Что лишний раз говорит о торге. Торге медийных и узнаваемых лиц, что невозможно не заметить. Ведь российские, все как один контролируемые той или иной силовой структурой, борющейся за власть в контексте транзита, журналисты, уже намекают, что все происходящее не просто так. Причем акцентируя — некоторые представители «стаи Путина» уже хотят нового вожака, потому что «Акело промахнулся»!

Например, в том же расследовании ФБК Алексея Навального, которое пересказало, по сути, историю десятилетней давности, важно не столько содержание, сколько политический контекст, о чем нескрываемо заявил координатор волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

В частности, эксперт отметил, что расследования в отношении высших представителей российской элиты проводились и ранее, но все они, в отличие от материалов ФБК, были безуспешны. Причем не просто безуспешны, но и более того, когда они выходили, то на авторов тут же начиналась охота, причем с печальными результатами. В случае же с ФБК, их деятельность была, есть и будет безнаказанной.

Фактически, уже даже сами российские эксперты отмечают явно не логические и не состыковывающиеся с суровой реальностью моменты в действиях российской оппозиции. Которая вовсе не оппозиция, а самые настоящие информационные диверсанты, выполняющие функции в интересах той или иной силовой структуры.

И оправдание Путина перед всем честным народом как экстраординарная реакция первого лица, которое уже давно не первое и более того – выполняющее больше роль груши для битья, мало, что общего имеющей с тем статусом, что у него был до затворничества в бункере.

И не зря именно сейчас, через российские СМИ аффилированные с ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), стали распространятся крамольные мысли о чистках и бессилии Путина. В частности, через ресурс Царьград, православного олигарха Константина Малофеева (спонсора «русского мира», приближенного к ГРУ и детищу Владислава Суркова «Союз добровольцев Донбасса»), одиозный режиссер Карен Шахназаров утверждает, что у Путина нет политической силы, на которую тот может опереться.

Не так давно эта мысль была бы самой настоящей «зрадой», но сейчас она четко отражает действительность и никого не удивляет.

Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .