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Появилась радиостанция, которая транслирующая только песню «Перемен»
Источник материала: Хартия'97
Появилась радиостанция, которая транслирующая только песню «Перемен»
Теперь революционный хит можно синхронно слушать во время Марша.
В Сети появилась радиостанция Peremen.fm, которая транслирует только одну песню: «Перемен» Виктора Цоя. Об этом создатель проекта рассказал в
Создатель радиостанции Александр Черкашин написал, что запустил ее, чтобы во время прогулок по городу все участники могли синхронно подключаться с телефонов и слушать песню в общем порыве.
Отметим, что песня группы «Кино» стала одним из главных революционных хитов в Беларуси.
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Теперь революционный хит можно синхронно слушать во время Марша.
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