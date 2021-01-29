Источник материала: Хартия'97

Налоговики не смогли поднять доходы белорусской казны 1 29.01.2021, 10:53

Основная причина — падение прибыли крупных и средних предприятий.

Налоговые органы отчитались, сколько денег собрали в бюджеты разных уровней. Некоторые отрасли забирают ресурсы из казны уже несколько лет подряд, пишут banki24.by .

В 2020 году платежи, подконтрольные налоговикам, составили 27,1 млрд BYN. По сравнению с 2019-м наполнение казны в номинале выросло всего на 0,98%. Так как инфляция в Беларуси заведомо выше 1%, в реальном выражении произошло снижение доходных поступлений.

Как нетрудно догадаться, основную массу платежей в казну, которые проходят через налоговиков, составляют налоги (90,3% по итогам 2020 года).

Среди налогов наибольшие суммы в бюджет дали НДС (7,853 млрд BYN), подоходный налог с физлиц (6,670 млрд BYN), акцизы (2,955 млрд BYN) и налог на прибыль (2,790 млрд BYN).

При этом по налогу на прибыль бюджет недосчитался более 1 млрд BYN относительно 2019 года. Основная причина — падение прибыли крупных и средних предприятий, вызванное девальвацией белорусского рубля.

К слову, в декабре предприятия платили авансовые платежи по прибыли за 4 квартал. Уже по итогам января 2021 года могли состояться возвраты денег из бюджета за счет корректировки базы по налогу. По группе неналоговых доходов почти вдвое к 2019 году провалились платежи в виде дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале.

За 2020-й поступления составили 837,8 млн BYN, а годом ранее были равны 1,613 млрд BYN. Причина здесь практически та же, что по налогу на прибыль — у предприятий с долей государства резко просели финансовые результаты.

В разрезе видов деятельности больше всего принесла налоговикам обрабатывающая промышленность (5,682 млрд BYN). Правда, в 2019 году промышленники выплатили 5,749 млрд BYN, так что в 2020-м поступления снизились даже без поправки на инфляцию.

Внутри промышленности по размеру платежей традиционно лидируют 3 отрасли — производители напитков, табачники и нефтепереработка.

Первые перечислили налоговикам 1,424 млрд BYN, вторые — 1,699 млрд BYN, третьи — 1,113 млрд BYN. Все названные отрасли промышленности одновременно являются крупнейшими плательщиками акцизов — на алкоголь, табачные изделия и бензин с дизтопливом.

Судя по всему, на вредных привычках населения лучше всех сыграли табачники — 4 производителя табачных изделий нарастили поступления к 2019 году на 23,8%. Более чем в 2 раза упали поступления от добывающей промышленности — с 1,136 млрд до 439 млн BYN.

Видимо, это связано с низкими ценами на нефть на мировом рынке и отсутствием экспорта белорусской нефти в 1 квартале. Особый случай представляет собой отечественная деревообработка. Вот уже несколько лет подряд чистые поступления от нее ниже нуля.

Это значит, что за счет возвратов налогов не отрасль платит бюджету, а бюджет доплачивает отрасли. За 2020 год возврат денег составил 163,1 млн BYN против 86,9 млн BYN годом ранее.

Схожая ситуация образовалась в металлургии, где платежи за 2020 год составили минус 11,3 млн BYN (против минус 59,3 млн BYN в 2019-м). Валообразующее предприятие отрасли — Белорусский металлургический завод в Жлобине.

За пределами обрабатывающей промышленности крупнейшими плательщиками стали энергетика (1,360 млрд BYN), строительство (1,922 млрд BYN), оптовая торговля (3,753 млрд BYN), розничная торговля (2,043 млрд BYN), транспорт (2,376 млрд BYN), информация и связь (1,597 млрд BYN).

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