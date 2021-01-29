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Из Минска в Оршу едет революционный поезд с национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
Из Минска в Оршу едет революционный поезд с национальными флагами
Видеофакт.
Белорусская железная дорога — с народом. Прямо сейчас по ней едет революционный поезд с национальными флагами.
Утренняя электричка везет привет Орше от Минска.
Видео опубликовал телеграм-канал
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