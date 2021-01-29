Источник материала: Хартия'97

Реальные доходы россиян рухнули до уровней 2010 года 1 29.01.2021, 10:45

фото:Reuters

После аннексии Крыма и санкций Запада россияне обеднели на 10,6%.

В России после короткой передышки возобновилось падение уровня жизни. По итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 3,5%, отчитался в четверг Росстат, пишет finanz.ru .

В первом квартале 146 миллионов российских граждан жили в среднем на 31,2 тысячи российских рублей в месяц, во втором квартале - на 32,8 тысячи, в третьем - на 35 тысяч, следует из статистики. По текущему курсу это около 14 долларов в день.

В четвертом сумма выросла до 42,5 тысячи российских рублей, благодаря новогодним премиям и 13-м зарплатам.

Рекордный с конца 1990 спад доходов во апреле-июне (на 8%) в третьем квартале замедлился до 4,3%, а в четвертом - до 1,7%. Этого, однако, не хватило, чтобы выполнить годовой прогноз Минэкономразвития, которое ожидало падение на 3% по итогам года.

Итоговый спад 2020-го ликвидировал весь рост доходов, который Росстат по крупицам выжимал последние два года - 1% в 2019 году и 0,1% в 2020-м.

До этого доходы падали четыре года подряд: на 1,2% в 2014-м году, на 3,4% - в 2015-м, на 4,5% - в 2016-м и на 0,5% - 2017-м.

В сумме за 7 лет после аннексии Крыма и санкций Запада россияне обеднели на 10,6%.

Новый спад уровня жизни отбросил реальные доходы населения к отметкам 2010 года, уничтожив весь рост, зафиксированный в "тучные годы" нефти по 100 долларов за баррель (+0,5% в 2011 году, +4,6% в 20120-м, +4% в 2013-м).

Средняя зарплата в России, согласно Росстату, в прошлом году увеличилась на 3169 российских рублей, до 49454 российских рубля. Однако номинальный прирост (5,5%) наполовину сгорел в инфляции, оставив в реальном выражении только 2,2% (по данным на конец ноября).

В российских рублях за последние 7 лет зарплаты в России выросли почти на 17 тысяч российских рублей, однако в долларовом выражении доходы работающего населения рухнули на 27%.

Если в 2013 году средняя зарплата в пересчете по курсу на конец года составляла 918 долларов, то в прошлом - лишь 670. Это минимум с 2009 года.

Беднея, граждане продолжают набирать кредиты. За год банки выдали физлицам 2,393 триллиона российских рублей новых займов, а общая долговая нагрузка населения достигла 20,044 трлн рублей.

Но даже кредитные вливания не помогли остановить спад розничной торговли, составивший 4,1% по итогам года. Потребители меньше тратили как продукты питания (-2,6%), так и на непродовольственные товары (-5,2%).

Число безработных за год выросло на 24,7%, до 4,321 млн, а армия бедных пополнилась на 1,2 млн человек. На конец третьего квартала 18,8 млн россиян находись за чертой прожиточного минимума, установленного на уровне 12 542 российских рубля для трудоспособного населения, 9 519 российских рублей для пенсионеров и 11 580 российских рублей для детей.

Последнее десятилетие для российской экономики смело можно назвать «потерянным», констатирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

С 56-го места в мире по ВВП на душу населения в 2010-м Россия откатилась на 68-е, по оценкам МВФ. В среднем на человека российская экономика генерирует 9,97 тысячи долларов валового внутреннего продукта - на 1,6 тысячи, или 14% меньше, чем годом ранее.

«Модель экономики держит абсолютное большинство населения в умеренной бедности, - рассуждает Миркин. - С одной стороны, нет голода и холода, толкающего на улицы, с другой - не вырастает действительно массовый, состоятельный средний класс, который может требовать политических свобод».

К 2025 году Россия потеряет еще две позиции в рейтинге стран по ВВП на душу населения и откатится на 70-ю строчку с показателем 12,97 тысячи долларов, прогнозирует МВФ. В результате уровень жизни в РФ практически сравняется с показателем Туркменистана (12,85 тысяч долларов).

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