Источник материала: Хартия'97

Politico: Байден жестко заговорил с Россией, и республиканцы завидуют этому 2 29.01.2021, 10:32

1,110

Джо Байден

Сенаторы-республиканцы хотели бы, чтобы такую же позицию занимал Трамп, когда был еще президентом.

Члены Республиканской партии в Конгрессе четыре года тихо ворчали из-за того, что пассивная риторика Дональда Трампа в отношении России не соответствовала жесткости действий его администрации против Кремля.

Теперь более агрессивная публичная позиция президента Джо Байдена в отношении Владимира Путина принесла республиканцам одновременно облегчение и печаль, - пишет Politico (перевод — unian.net .

Они хотели бы, чтобы так вел себя во времена своего президентства Трамп.

"Очевидно, что Путин - зловещая сила в мире. Он ужасный лидер. Он ведет себя агрессивно. И я рад, что мы сопротивляемся", - сказал изданию сенатор Рой Блант, который входит в руководство Республиканской партии и Комитета Сената по вопросам разведки.

Байден и в самом деле заговорил совершенно другим тоном. Согласно сообщениям Белого дома, новый американский президент жестко разговаривал с Путиным во время их первого телефонного разговора. Он указал на злокачественную деятельность России включительно с выплатами вознаграждений за убийство американских солдат на Ближнем Востоке, отравлением оппозиционера Алексея Навального и организации массивной кибератаки против правительства США и частных компаний.

"Президент Байден четко дал понять, что США будут действовать жестко, защищая наши национальные интересы в ответ на поведение России, которое вредит нам и нашим союзникам", - говорится в сообщении Белого дома.

Изменению позиции обрадовались и с другой стороны Пенсильванского авеню, где конгрессменов поглотили скандалы и расследования отношений Трампа с Москвой.

"Возможно, подход Байдена послужит нам лучше. Увидим. Точно можно сказать, что президентская риторика в первую неделю или две отличается. Будет ли это означать поясвление других отношений или результатов? Мы еще узнаем", - сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер.

Во время предвыборной кампании Байден критиковал Трампа как апологета Путина. Также предыдущий президент США часто имел дело с критикой со стороны своей же партии. Особенно когда он начал оспаривать данные американской разведки о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Зато Трамп сказал, что верит Путину.

Республиканцы похвалили Байдена за его последовательность. Но при этом они отмечают, что новая администрация должна сохранить жесткую политику против России, которую продвигала команда Трампа включительно с выдворением российских дипломатов. К сожалению для многих республиканцев, эти действия администрации часто подрывались благосклонным отношением самого Трампа к Путину включительно с его постоянными попытками умалить значение вмешательства Кремля в выборы в 2016-м.

"Весь шум вокруг Путина и Трампа касался того, что Трамп не хотел сказать публично. Но с точки зрения государственной политики, еще не было администрации, которая бы сделала более жесткие шаги против России", - сказал сенатор Марко Рубио.

Издание замечает, что Байдену еще предстоит пройти долгий путь, прежде он обретет доверие Республиканской партии в поле внешнеполитических целей. Хоть политическим оппонентам нравится его более агрессивная позиция, они встревожены Байдена желанием добиться продления на 5 лет Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения, которое Вашингтон подписал с Москвой в 2010 году.

"Я убежден, что Путин перевернет новую страницу после этого разговора. Путин очень обрадуется расширению этого договора. Это огромный подарок для него", - сказал сенатор-республиканец Джон Корнин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .