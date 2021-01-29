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Мы требуем «Перемен» 24/7. В сети появилось радио для протестующих

29.01.2021 11:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларус запустил онлайн-радиостанцию Peremen.fm – 24 часа в сутки 7 дней в неделю она транслирует лишь одну песню: «Перемен» Виктора Цоя. Об этом в фейсбук рассказал создатель проекта Александр Черкашин. 

«Я запустил радиостанцию, чтобы во время прогулок по городу все участники могли синхронно подключаться к ней с телефонов и слушать песню в общем порыве.

Ничто так не сближает, как общая беда и… музыка. С первым, к сожалению, проблем нет, а вот второго слишком много не бывает. Когда смотрел стримы [с протестов], я подумал, как было бы классно, если бы какая-нибудь смелая радиостанция весь день крутила только «Перемен». Какое сплочающее чувство! Люди во всех смыслах на одной волне синхронно слушают одну и ту же песню – из каждой квартиры, каждой машины, каждого телефона – и синхронно верят, что у них всё получится. 

И я такую станцию сделал. Пожалуйста, в следующий раз, когда пойдёте гулять с друзьями, зайдите каждый на этот сайт и нажмите одну единственную кнопку. Я увижу, что кто-то подключился к эфиру, и тоже подключусь», – написал Александр. 

Peremen.fm действительно крутит одну и ту же песню бесконечно. Зато какую! 

Фото обложки: Bloomberg / Evgeny Maloletka

 
 
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Беларус запустил онлайн-радиостанцию Peremen.fm – 24 часа в сутки 7 дней в неделю она транслирует лишь одну песню: «Перемен» Виктора Цоя. Об этом в фейсбук рассказал...
 
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