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Евро поднялся до нового исторического максимума утром 29 января
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют выросла ещё на 0,22%. С начала недели белорусский рубль подешевел к валютной корзине уже на 1,73% и полностью компенсировал потери за предыдущие три недели торгов.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара подрос ещё 0,0031 BYN до 2,6259 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0078 BYN до 3,1789 BYN/EUR.
Доллар и евро дружно дорожают уже шестые торги подряд. За это время доллар подорожал на 0,0887 BYN, а евро на 0,0990 BYN. Доллар оказался на максимуме за 86 дней, а евро обновил абсолютный максимум. Предыдущий исторический рекорд был установлен евровалютой вчера.
Курс российского рубля поднялся на 0,0097 BYN до 3,4459 BYN/100 RUB.
Российский рубль с начала января подешевел на 0,0503 BYN.
Московская биржа
Доллар и евро продолжили рост на торгах в Москве. Так, в первые минуты торгов курс доллара поднялся до 76,25 российских рублей, евро подорожал до 92,29 российских рублей.
Для доллара это близко к максимуму за два месяца, а для евро — за три.
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Доллар и российский рубль тоже растут.
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