ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро поднялся до нового исторического максимума утром 29 января

29.01.2021 11:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Евро поднялся до нового исторического максимума утром 29 января
Иллюстративное фото
Последние январские торги открылись девальвацией белорусского рубля сразу ко всем валютам. Евро обновил абсолютный максимум, доллар приблизился к максимуму за три месяца.

Стоимость корзины валют выросла ещё на 0,22%. С начала недели белорусский рубль подешевел к валютной корзине уже на 1,73% и полностью компенсировал потери за предыдущие три недели торгов.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:13:

Курс доллара подрос ещё 0,0031 BYN до 2,6259 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0078 BYN до 3,1789 BYN/EUR.

Доллар и евро дружно дорожают уже шестые торги подряд. За это время доллар подорожал на 0,0887 BYN, а евро на 0,0990 BYN. Доллар оказался на максимуме за 86 дней, а евро обновил абсолютный максимум. Предыдущий исторический рекорд был установлен евровалютой вчера.

Курс российского рубля поднялся на 0,0097 BYN до 3,4459 BYN/100 RUB.

Российский рубль с начала января подешевел на 0,0503 BYN.

Московская биржа


Доллар и евро продолжили рост на торгах в Москве. Так, в первые минуты торгов курс доллара поднялся до 76,25 российских рублей, евро подорожал до 92,29 российских рублей.

Для доллара это близко к максимуму за два месяца, а для евро — за три.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы требуем «Перемен» 24/7. В сети появилось радио для протестующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by