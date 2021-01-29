Коллеги, друзья, семья Виктора Бабарико. Вспоминаем людей и компании, которых зацепило «дело Белгазпромбанка»

Источник материала: Tut.by

21 января Генпрокуратура сообщила , что дело Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд. Именно он будет рассматривать дело. Это значит, что в праве на апелляционное обжалование приговора Бабарико фактически отказано .

По делу проходят восемь человек. Они обвиняются в получении взяток, легализации средств, полученных преступным путем, даче взяток. Эта история началась 11 июня 2020 года, когда в Белгазпромбанке и ряде других компаний прошли обыски, после этого по «делу Белгазпромбанка» были задержаны 15 человек, а через неделю — и сам Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом. При этом впоследствии некоторые из компаний, столкнувшиеся с обысками и блокировкой счетов, больше не интересовали силовиков, а за решеткой оказались в том числе не только люди, которые имели отношение к банку, но те, кто был близок к семье Виктора Бабарико.

FINANCE.TUT.BY вспоминает людей и компании, которые зацепило «дело Белгазпромбанка». Четверо из них — политзаключенные (Виктор Бабарико, его сын Эдуард, бывший личный помощник Дмитрий Карако и подруга семьи Светлана Купреева).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY