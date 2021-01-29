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Коллеги, друзья, семья Виктора Бабарико. Вспоминаем людей и компании, которых зацепило «дело Белгазпромбанка»
Источник материала: Tut.by
21 января Генпрокуратура
По делу проходят восемь человек. Они обвиняются в получении взяток, легализации средств, полученных преступным путем, даче взяток. Эта история началась 11 июня 2020 года, когда в Белгазпромбанке и ряде других компаний
FINANCE.TUT.BY вспоминает людей и компании, которые зацепило «дело Белгазпромбанка». Четверо из них — политзаключенные (Виктор Бабарико, его сын Эдуард, бывший личный помощник Дмитрий Карако и подруга семьи Светлана Купреева).
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Коллеги, друзья, семья Виктора Бабарико. Вспоминаем людей и компании, которых зацепило «дело Белгазпромбанка»
Эта история началась 11 июня 2020 года, когда в Белгазпромбанке и ряде других компаний прошли обыски, после этого по «делу Белгазпромбанка» были задержаны 15 человек, а...
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