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Внешний госдолг Беларуси в 2020 году вырос на $1,4 млрд.

29.01.2021 11:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Внешний государственный долг Беларуси в 2020 году вырос на $1,4 млрд. или на 8,4% и на 1 января 2021 года составил $18,6 млрд., сообщил Минфин.

В 2020 году Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $3,147 млрд., включая $1391,5 млн. через облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $1051,1 млн. – кредиты правительства и банков России; $500,0 млн. – кредит ЕФСР; $126,2 млн.– экспортно-импортного банка Китая; $67,1 млн. – МБРР; $11,0 млн. – ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга в 2020 году было потрачено $1,6353 млрд., включая $709,4 млн. на погашение кредитов правительства и банков России; $430,3 млн.– банкам Китая; $376,9 млн. – ЕФСР; $112,3 млн. – МБРР; $3,6 млн. – Товарно-кредитной корпорации США; $2,8 млн. – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 млрд. рублей и за 2020 год вырос на 1,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц) или на 12,9%.

В 2020 году Минфин привлек на внутреннем рынке через размещение валютных и рублевых гособлигаций $463,3 млн. и 300,0 млн. рублей. На погашение валютных и рублевых гособлигаций потрачено $857,7 млн. и 173,5 млн. рублей.

Общий государственный долг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,0 млрд. рублей, или на 29,0%.

 
 
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Внешний государственный долг Беларуси в 2020 году вырос на $1,4 млрд. или на 8,4% и на 1 января 2021 года составил $18,6 млрд., сообщил Минфин.
 
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