"Залили глаза газом, издевались, заставляли ходить на коленях по ступенькам". Гомельчанину грозит до 10 лет колонии









Радио Свобода ». Гомельчанина задержали за инсталляции с БЧБ-флагами и карикатурами на ОМОН, после чего, по словам мужчины, заставляли взять на себя вину за поджоги «Табакерок», сообщает «».





28 января суд Центрального района Гомеля начал рассмотрение уголовного дела об «особо злостном хулиганстве» в отношении 31-летнего Евгения Зелковского.





Сторона обвинения утверждает, что действия обвиняемого подпадают под ч. 3 ст. 339 УК РБ. Мужчина дважды устанавливал в пустынных местах города БЧБ-флаги с петардой и карикатурой на ОМОН. И делал это якобы из мотивов политической вражды и из хулиганских побуждений, чтобы грубо нарушить общественный порядок и «дестабилизировать обстановку».





По словам обвинителей, гомельчанин «дезорганизировал работу правоохранительных органов, запугивал круг лиц, действовал с угрозой применения насилия, использовал «ситуацию с несанкционированными митингами» при этом «открыто и демонстративно бросал вызов обществу».





Зелковский же так не считает. Он признал, что действительно 25 октября и 15 ноября устанавливал инсталляции с БЧБ-флагами. Но делал это ночью, когда вокруг никого не было, поэтому, уверен он, общественный порядок априори нарушен не мог быть.





Прокомментировал и указанные в материалах дела петарды.





«Из петарды я высыпал „внутренности“, она была пуста. Я ее положил в коробку и прикопал у флага. Я сделал это с такой целью… Некоторые из моих друзей пострадали от сотрудников милиции и ОМОНа. Я просто хотел отвлечь внимание милиции от очередных задержаний людей», — пояснил Зелковский.





Признался и в том, что во второй раз инсталляция содержала карикатуры на ОМОН.





Затем Зелковский рассказал, как после задержания над ним издевалась милиция.





По его словам, это случилось 17 ноября. На него напали омоновцы, когда тот вышел из дома. Мужчине залили глаза слезоточивым газом и связали руки за спиной стяжками.





«До такой степени, что и теперь у меня пальцы онемевшие, — говорит на суде Евгений и продолжает. — По дороге меня били дубинкой. Потом в отделе лежал на полу лицом вниз, меня таскали по кабинетам, по ступенькам, шапка была все время на лице, я ничего не видел. Ставили ботинки на голову, издевались, заставляли ходить на коленях по ступенькам… Требовали, чтобы я взял на себя поджоги „Табакерок“ в Гомеле. Один, в балаклаве, издевался надо мной и заставлял признаться в поджогах, но я этого не делал», — сказал гомельчанин.