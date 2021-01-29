







«Путин и другие на просмотре в клубе», – таким заголовком удивил сайт «Немана» в среду. Новость быстро разлетелась по белорусским спортивным порталам. И, главное, никто не врал: если говорить слогом Владимира Короткевича, в Гродно действительно приземлился Путин, более того – В. В. Путин.





Но все же не тот, которого себе представляет большинство.





«Неман» имел в виду 25-летнего украинского атакующего полузащитника Виктора Владимировича Путина – полного тезку брата президента РФ, погибшего в младенчестве при блокаде Ленинграда.





Стоимость футболиста Путина портал Transfermarkt оценивает в 75 тысяч евро. А вне тренировок парню есть что рассказать – однофамилец российского президента не раз попадал в истории.





Покинул школу киевского «Динамо» из-за небольшого роста

Путин родился в Херсонской области. В 9-летнем возрасте парень попал в школу киевского «Динамо». Виктор тренировался и жил в одной комнате с Романом Яремчуком, которому удалось пробиться в сборную Украины и первую команду «Динамо», а затем уехать в бельгийский «Гент».





В детстве Путин имел проблемы с ростом – показатель стоял на месте практически три года, что не очень нравилось тренерам.





«Когда еще никто сильно не рос, я неплохо выделялся среди других. Когда все начали расти, а я нет, то начали смеяться: никто не хотел ждать, пока я вырасту», – вспоминал футболист.





Динамовским тренерам были необходимы физические крепкие игроки с хорошей антропометрией. Поэтому будущее полузащитника в Киева оказалось под вопросом.





«На тот момент еще не понимали, что тот же Месси или Иньеста тоже были маленькими. Раньше смотрели по-другому: надо было быть большим и бежать. Только сейчас начали понимать: если ты делаешь результат, то нет разницы, большой ты или маленький», – говорил Виктор.





Школу «Динамо» Путину пришлось покинуть через шесть с половиной лет тренировок. После этого парень, что интересно, все же начал расти. Виктор в итоге вымахал до 183 сантиметров – это гораздо больше, чем у Владимира Путина, чей рост оценивается примерно в 170 см.





Футболист не обижается на «Динамо» и при наличии предложения вернулся бы в киевский гранд – это его мечта детства.





Играл за команду из села

После «Динамо» с футболом 15-летний полузащитник завязывать не собирался. Потренировавшись год в киевской ДЮСШ «Звез », Путин перешел в «Княжу» из 3-тысячного села Счастливого Киевской области, за которую выступал в детско-юношеской футбольной лиге Украины.





В 17 лет Виктор пытался пройти просмотр в элитной «Ворскле», но смотрины завершились ничем. Поиграв на любительском уровне, Путин решил попробовать силы в иностранном чемпионате.





Кинули при переходе в польский минор

Начало польского этапа карьеры Путина не задалось – при трудоустройстве за границей его обманули. В поисках нового клуба футболист, как и еще четверо его коллег, положились на агента. Мужчина обещал организовать просмотр в польских клубах из Д2 и Д3. Однако по приезду в Польшу выяснилось, что о визите футболистов никто не знал, а сам агент, получив деньги от своих подопечных, исчез.





Пятерке украинцев не оставалось ничего другого, как самим начать поиски команд. Футболисты приехали в полулюбительский клуб Д5 – «Энергию» из небольшого городка Козенице в Мазовецком воеводстве. Потенциальные новобранцы удивились, узнав, что по регламенту польского минора в команде может играть только один легионер не из Евросоюза. Тренеры «Энергии» остановили свой выбор на Путине, а остальным украинцам пришлось продолжить поиски. По итогу почти все вернулись домой.









Вынес клуб из Д1 в Кубке, а утром проснулся знаменитым

Вместе с «Энергией» летом 2015-го Путин пробился в Д4, однако удержаться в лиге выше хотя бы на два сезона не удалось. Зато своей игрой полузащитник запомнился более статусному клубу из Мазовецкого воеводства. Летом 2017-го Виктор перешел в «Бронь» из Радома, а следующий сезон провел в «Висле» из Сандомира в польском Д4. В команду полузащитника лично приглашал главный тренер Дариуш Петращак, игравший за сборную Польши.





Выступление за «Вислу» точно запомнилось Путину – не 11 местом в Д4, а неожиданным выходом в 1/8 финала Кубка Польши. В первом раунде Сандомир неожиданно уложил на лопатки «Корону» из Экстраклассы, элитного дивизиона. Тот матч стал звездным часом Путина. В середине первого тайма украинец отдал голевую передачу на партнера, отрывшего счет. До перерыва «Корона» ответила двумя голами благодаря реализованному пенальти и автоголу игрока «Вислы». Но при этом представитель Д1 остался в меньшинстве – крайний защитник «Короны» схлопотал второй «горчичник» как раз после фола на Путине.





Во втором тайме солировал украинский легионер. На 55-й минуте Путин сравнял счет, замкнув прострел в районе 11-метровой отметки.





Через десять минут «Висла» вышла вперед. Это Путин реализовал пенальти за игру рукой. До финального свистка счет не изменился – «Висла» победила 3:2.





Тот матч запомнился не только сенсационной победой андердога, но и буйством фанатов. Болельщикам «Короны» удалось похитить баннер с сектора «Вислы» и сжечь его через несколько минут на гостевой трибуне.





Конечно, хозяйским фанам такое поведение оппонентов не понравилось, и по ходу матча они выбежали за расплатой на поле. Ультрас обеих команд хотели схлестнуться в кулачном бою прямо на газоне, однако местная полиция не дала парням выявить сильнейших, применив силу и слезоточивый газ. Командам пришлось уйти в подтрибунные помещения, а поединок возобновили только спустя полчаса.





Вечером после матча телефон Путина разрывался от звонков журналистов, а крупнейшее спортивное радио Польши сделало прямой эфир с ним. Все обращали внимание на фамилию полузащитника, настойчиво спрашивая, не сын ли он российскому президенту. Виктор отвечал, что хочет привлекать к себе внимание не фамилией, а игрой.





Однако сделать яркую историю для аудитории журналистам все равно удалось. «Виктор Путин. Ему салютуют военные, он расстрелял «Корону» и хочет принять польское гражданство», – с таким заголовком на следующий день вышло одно из известных спортизданий Польши.





«Я, когда прочитал, начал смеяться. Этот журналист искал сенсацию: спрашивал, был ли я когда-то в России. Ну а я и ответил, что ездил когда-то на турнир в Санкт-Петербург. Он спросил, не отдавали мне честь, как сыну Путина . Я ответил, что ничего такого не было, просто посмеялись. А этот журналист написал, что даже честь отдавали и кланялись в России. И что Путин хочет получить польское гражданство», – удивлялся футболист после выхода материала.





Забил еще одному клубу рангом выше

Через месяц после той победы «Висла» вновь навела шорох в польском футболе. В 1/16 финала команда прошла «Подбескидзе», за который когда-то выступал Олег Веретило. Обыграть представителя Д2 «Висла» смогла в дополнительное время, сделав счет 3:2 на 118-й минуте. Отметим, что счет в матче открыл Путин – украинец реализовал пенальти за нарушение на себе.





В 1/8 финала «Вислу» ждал еще один представитель Д2 «Одра». На этот раз удивить публику не удалось – Путин и Ко пропустили в дебюте встречи, проиграв 0:1.





Поиграл в польском Д2

Кубковые подвиги Виктора не остались незамеченными. Через два месяца Путин получил предложение от «Белхатува», шедшего в лидерах Д3. «Висла» не стала препятствовать переходу одного из своих лидеров. Так в феврале 2019-го футболист оказался в «Белхатуве», вскоре вернувшемся в Д2.





Во втором по силе польском дивизионе Путину проявить себя особо не удалось. В чемпионате-2019/20 Виктор провел 21 матч, в которых всего девять раз выходил в стартовом составе и ни разу не проводил на поле все 90 минут. Что касается результативных действий, то атакующий полузащитник отметился лишь двумя ассистами, причем оба пришлись на матч против «Вигр» (3:0). В конце первого тайма Путин классно накрутил двоих соперников и прострелил на линию вратарской.





А на 75-й минуте Виктор помог установить окончательный счет, перехватив мяч, на скорости уйдя от оппонента и точно навесив в штрафную «Вигр».





В том сезоне «Белхатув» с трудом удержался в Д2, заняв 15-е место и опередив «Олимпию», отправившуюся на понижение, только по дополнительным показателям. В команде назрела необходимость перестройки для усиления состава, поэтому контракт с украинцем расторгли по соглашению сторон.





С лета 2020 года Путин находится без клуба.









Если вернется в Украину, то только в УПЛ

Когда футболист играл за «Белхатув» в Д3, то особо не стремился на Родину. Это Путин объяснял многочисленными финансовыми трудностями украинских клубов. На полузащитника выходила команда из украинского Д2, но Виктор не захотел переходить, зная, что могут возникнуть проблемы с выплатой зарплаты, поэтому остался в польском миноре.





«Если и возвращаться – только в УПЛ», – говорил Путин.





В аэропортах смеются при проверке документов – но это даже помогает

Из-за известной фамилии футболисту приходится испытывать небольшой дискомфорт там, где необходимо предъявлять паспорт. Например, Путину часто приходится видеть улыбки сотрудников аэропорта при проверке документов.





«Это даже помогает, потому что лучше запоминаешься людям. И при контроле на границе лояльнее относятся: посмеялись, поставили печать, ничего особо не проверили и отпустили. Серьезных неприятных ситуаций не было», – рассказывал Путин.