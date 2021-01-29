Oops! За год ставки по краткосрочным валютным вкладам выросли в 4 раза

Столь значительные колебания процентов объясняются противоречивой ситуацией на валютном рынке страны. Национальный банк стремится снизить привлекательность валютных депозитов, для чего заставляет коммерческие банки снижать проценты по ним.





Однако девальвация белорусского рубля против доллара и евро сохраняет высокую привлекательность этих валют, кроме того, после президентских выборов физические лица начали массово снимать средства с валютных вкладов, в связи с чем в банках возник дефицит валюты





Чтобы остановить отток вкладов, банки начали повышать ставки по валютным депозитам, и этот процесс ещё продолжается.





Так, в ноябре прошлого года средняя ставка по новым валютным депозитам физических лиц на срок до 1 года составляла 1,07%, то есть была ниже, чем в декабре того же года. А аналогичная ставка по вкладам на срок свыше 1 года в декабре выросла до 1,92% с 1,85% в ноябре.





В марте прошлого года она опускалась до 0,96%.





Похожая динамика наблюдалась и с процентами по валютным вкладам юридических лиц. Средняя ставка по новым краткосрочным депозитам в декабре прошлого года выросла до 1,31% годовых с 1,07% в ноябре и 0,79% в марте. А средняя ставка по долгосрочным вкладам поднялась до 1,15% с 1,11% и 0,9% соответственно.





Изменение процентов по валютным кредитам юридическим лицам в 2020 году было не столь однозначным. Средняя ставка по новым кредитам сроком до 1 года в декабре прошлого года увеличилась до 5,22% годовых с 5,05% в ноябре и 3,88% в марте.





Ставка выросла намного значительнее, чем проценты по валютным депозитам, то есть банки увеличили свой доход по кредитованию в иностранной валюте.





В то же время, средняя ставка по новым кредитам на срок свыше 1 года в декабре 2020 года снизилась до 4,93% годовых с 5,2% в ноябре прошлого года, хотя и оказалась выше, чем в марте, когда она составляла 4,46%. В данном случае прирост процентов оказался сопоставим с увеличением ставок по валютным депозитам.