Загнать всех в лагеря - давнее желание Лукашенко. Что он для этого делал раньше

де человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, среди прочего рассказывает о совещании у Александра Лукашенко. В январе инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, г





– Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится, – сказал голос, похожий на Карпенкова.





Поскольку на записи он неоднократно ссылается на слова Лукашенко, то может возникнуть вопрос: действительно ли сам белорусский правитель говорил в прошлом году о создании лагерей за колючей проволокой?





Возможно, общество это еще узнает. Но точно известно, что Лукашенко – ярый сторонник такой меры наказания.





Лукашенко – о лагерях как мере наказания

Публично наиболее близкую цитату к высказыванию голоса, похожего на голос Карпенкова, глава Беларуси произнес в 2014 году.





На совещании по вопросам занятости Лукашенко заявил об «обязанных лицах» в классификации МВД:





– Если он трудоустроен, обязан работать и он не работает. Почему мы дальше не принимаем к ним меры? Значит им надо создать лагеря соответствующие, огородить колючей проволокой и заставить работать на своих детей. Что мы с ними возимся?





О принудительном направлении людей в лагеря Лукашенко говорил неоднократно.





2008 год: «Норму не выработал, два замечания, на третье – в трудовой лагерь, а там самые жесткие условия. Вот тогда они будут трястись и бояться, и они будут лучше работать принудительно, выполнять три нормы за сутки, чем они попадут в такой лагерь».





2010 год: «Иди и заработай 150 тысяч и заплати за того ребенка, которого ты родила. Не работаешь – пойдешь в лагерь. Да, жестко, но мы как-то должны хотя бы затраты компенсировать».





Лукашенко возродил в Беларуси ЛТП

в августе прошлого года ЛТП №3 в Слуцком районе перестраивали в что-то похожее на лагерь для политзаключенных. Продолжением скандала с аудиозаписью, где звучит идея о создании лагерей для протестующих, стала информация, что





Между тем стоит вспомнить, что лечебно-трудовые профилактории в Беларуси возрождал лично Лукашенко. В начале 2000-х в Беларуси оставалось всего два учреждения такого типа. Но глава государства высказался за возвращение к прежнему размаху. И сегодня в стране функционируют уже 8 ЛТП.





Правозащитники считают их формой незаконного лишения свободы, поскольку граждан направляют туда не из-за совершения уголовного преступления. Продолжительность и условия изоляции больных алкоголизмом в ЛТП сравнимы с лишением свободы.





«Новополоцкий ЛТП мы называли тюрьмой для пьяниц»

Возможно, желание Лукашенко возродить в Беларуси ЛТП было связано с тем, что помещенные в эти учреждения не могут отказаться от принуждения к труду. А также с биографией правителя.





Как известно, в 80-х Лукашенко работал заместителем директора Шкловского комбината строительных материалов, который находится на территории исправительной колонии № 17 и использует труд заключенных.





Кстати, в конце 2020 года условия направления и содержания граждан в ЛТП были ужесточены. Например, если гражданин направляется в "профилакторий" в третий и более раз, то может быть подвергнут принудительной изоляции на два года вместо одного.