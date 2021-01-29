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Загнать всех в лагеря - давнее желание Лукашенко. Что он для этого делал раньше

29.01.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждан шокировала идея о создании лагерей для протестующих. Но белорусский правитель говорит о таком виде наказания уже давно, хотя до недавнего времени и избегал высказываться на эту тему в политическом контексте.

Загнать всех в лагеря - давнее желание Лукашенко. Что он для этого делал раньше
Фотография, сделанная во время строительства лагеря для протестующих под Слуцком

– Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится, – сказал голос, похожий на Карпенкова.

Поскольку на записи он неоднократно ссылается на слова Лукашенко, то может возникнуть вопрос: действительно ли сам белорусский правитель говорил в прошлом году о создании лагерей за колючей проволокой?

Возможно, общество это еще узнает. Но точно известно, что Лукашенко – ярый сторонник такой меры наказания.

Лукашенко – о лагерях как мере наказания

Публично наиболее близкую цитату к высказыванию голоса, похожего на голос Карпенкова, глава Беларуси произнес в 2014 году.

На совещании по вопросам занятости Лукашенко заявил об «обязанных лицах» в классификации МВД:

– Если он трудоустроен, обязан работать и он не работает. Почему мы дальше не принимаем к ним меры? Значит им надо создать лагеря соответствующие, огородить колючей проволокой и заставить работать на своих детей. Что мы с ними возимся?

О принудительном направлении людей в лагеря Лукашенко говорил неоднократно.

2008 год: «Норму не выработал, два замечания, на третье – в трудовой лагерь, а там самые жесткие условия. Вот тогда они будут трястись и бояться, и они будут лучше работать принудительно, выполнять три нормы за сутки, чем они попадут в такой лагерь».

2010 год: «Иди и заработай 150 тысяч и заплати за того ребенка, которого ты родила. Не работаешь – пойдешь в лагерь. Да, жестко, но мы как-то должны хотя бы затраты компенсировать».

Лукашенко возродил в Беларуси ЛТП

Продолжением скандала с аудиозаписью, где звучит идея о создании лагерей для протестующих, стала информация, что в августе прошлого года ЛТП №3 в Слуцком районе перестраивали в что-то похожее на лагерь для политзаключенных.

Между тем стоит вспомнить, что лечебно-трудовые профилактории в Беларуси возрождал лично Лукашенко. В начале 2000-х в Беларуси оставалось всего два учреждения такого типа. Но глава государства высказался за возвращение к прежнему размаху. И сегодня в стране функционируют уже 8 ЛТП.

Правозащитники считают их формой незаконного лишения свободы, поскольку граждан направляют туда не из-за совершения уголовного преступления. Продолжительность и условия изоляции больных алкоголизмом в ЛТП сравнимы с лишением свободы.

«Новополоцкий ЛТП мы называли тюрьмой для пьяниц»

Возможно, желание Лукашенко возродить в Беларуси ЛТП было связано с тем, что помещенные в эти учреждения не могут отказаться от принуждения к труду. А также с биографией правителя. 

Как известно, в 80-х Лукашенко работал заместителем директора Шкловского комбината строительных материалов, который находится на территории исправительной колонии № 17 и использует труд заключенных.

Кстати, в конце 2020 года условия направления и содержания граждан в ЛТП были ужесточены. Например, если гражданин направляется в "профилакторий" в третий и более раз, то может быть подвергнут принудительной изоляции на два года вместо одного.
 
 
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Граждан шокировала идея о создании лагерей для протестующих. Но белорусский правитель говорит о таком виде наказания уже давно, хотя до недавнего времени и...
 
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