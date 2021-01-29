Лукашенко заявил студентам БГУ, что не боится их

Источник материала: Салiдарнасць

29 января Александр Лукашенко прибыл в БГУ, чтобы выступить перед студентами.





Главу государства цитирует «Пул первого»:

– Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь.

Напомним 3 ноября глава Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу со студентами БГУ, на которой ее засыпали острыми вопросами. Чиновница не сумела найти контакта с аудиторией, уходя от ответов.

– Почему вы — такие молодые — такие агрессивные? – сказала, в частности, Кочанова.

Во время массовых протестов студенты, в том числе учащиеся БГУ, были активными участниками уличных и других акций.

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