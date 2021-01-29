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Мечет молнии: Ефремов стал швеей в колонии и назвал себя Зевсом

29.01.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, начал работать в пошивочном цеху и уже делает успехи на новом поприще: об этом рассказал его адвокат.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Смертельная авария в центре Москвы стала переломным моментом в жизни Ефремова: актера приговорили к 7,5 годам тюремного заключения в Белгородской области. Но это не мешает Ефремову сохранять позитивное настроение и даже строить новую карьеру.

Отбывая наказание в тюрьме, Ефремов решил освоить новую специальность: актер устроился работать в пошивочный цех и даже заслужил похвалу от руководства колонии и уважение других осужденных. Об этом сообщил адвокат артиста.

О профессии швеи Ефремов отзывается с юмором: смеется, что даже в такой ситуации остается актером и исполняет роль бога Зевса - мечет молнии, но только в одежду. А в остальное время продолжает самообразовываться и читать.

Также адвокат артиста опроверг слухи о том, что Ефремов вступил в борьбу за "кровные деньги" с супругой: оказалось, что София Кругликова получила доступ к финансам еще в декабре 2020 года.

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По словам адвоката, осужденный артист находится на хорошем счету у тюремного руководства и старательно постигает азы швейного мастерства.
 
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