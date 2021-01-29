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Мечет молнии: Ефремов стал швеей в колонии и назвал себя Зевсом
29.01.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за
© Sputnik / Евгений Одиноков
Смертельная авария в центре Москвы стала переломным моментом в жизни Ефремова:
Отбывая наказание в тюрьме, Ефремов решил освоить новую специальность: актер устроился работать в пошивочный цех и даже заслужил похвалу от руководства колонии и уважение других осужденных. Об этом сообщил адвокат артиста.
О профессии швеи Ефремов отзывается с юмором: смеется, что даже в такой ситуации остается актером и исполняет роль бога Зевса - мечет молнии, но только в одежду. А в остальное время продолжает самообразовываться и читать.
Также адвокат артиста опроверг слухи о том, что Ефремов
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По словам адвоката, осужденный артист находится на хорошем счету у тюремного руководства и старательно постигает азы швейного мастерства.
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