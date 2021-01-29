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iPhone 13 может получить терабайт встроенной памяти
Источник материала: Onliner
Аналитик Джон Проссер, который регулярно публикует точные прогнозы относительно будущих мобильных устройств, предположил, что iPhone этого года получит терабайт встроенной памяти. Это может быть версия iPhone 13 Pro — именно такой объем якобы у прототипов новых мобильников Apple.
Решение о том, какой объем памяти устанавливать в смартфоны 2021 года, еще будет
Разработка смартфонов находится на ранней стадии прототипов, поэтому впереди может быть много изменений. Apple же по традиции не будет раскрывать информацию о смартфонах до самой их презентации, вероятно, в сентябре 2021 года.
«Про»-версии iPhone 13 могут быть оснащены экранами LTPO OLED с изменяемой частотой до 120 Гц.
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Аналитик Джон Проссер, который регулярно публикует точные прогнозы относительно будущих мобильных устройств, предположил, что iPhone этого года получит терабайт...
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