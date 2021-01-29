iPhone 13 может получить терабайт встроенной памяти

Источник материала: Onliner

Аналитик Джон Проссер, который регулярно публикует точные прогнозы относительно будущих мобильных устройств, предположил, что iPhone этого года получит терабайт встроенной памяти. Это может быть версия iPhone 13 Pro — именно такой объем якобы у прототипов новых мобильников Apple.

Решение о том, какой объем памяти устанавливать в смартфоны 2021 года, еще будет принято . Ожидается, что Apple выпустит как минимум четыре модели: Phone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все они будут базироваться на 5-нм чипе A15 Bionic.

Разработка смартфонов находится на ранней стадии прототипов, поэтому впереди может быть много изменений. Apple же по традиции не будет раскрывать информацию о смартфонах до самой их презентации, вероятно, в сентябре 2021 года.

«Про»-версии iPhone 13 могут быть оснащены экранами LTPO OLED с изменяемой частотой до 120 Гц.