ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

iPhone 13 может получить терабайт встроенной памяти

29.01.2021 11:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Аналитик Джон Проссер, который регулярно публикует точные прогнозы относительно будущих мобильных устройств, предположил, что iPhone этого года получит терабайт встроенной памяти. Это может быть версия iPhone 13 Pro — именно такой объем якобы у прототипов новых мобильников Apple.

Решение о том, какой объем памяти устанавливать в смартфоны 2021 года, еще будет принято. Ожидается, что Apple выпустит как минимум четыре модели: Phone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все они будут базироваться на 5-нм чипе A15 Bionic.

Разработка смартфонов находится на ранней стадии прототипов, поэтому впереди может быть много изменений. Apple же по традиции не будет раскрывать информацию о смартфонах до самой их презентации, вероятно, в сентябре 2021 года.

«Про»-версии iPhone 13 могут быть оснащены экранами LTPO OLED с изменяемой частотой до 120 Гц.

Смартфон Apple iPhone 12 128GB (синий)
9 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
2675 р.
38 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик Джон Проссер, который регулярно публикует точные прогнозы относительно будущих мобильных устройств, предположил, что iPhone этого года получит терабайт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внешний госдолг Беларуси в 2020 году вырос на $1,4 млрд.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by