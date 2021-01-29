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ГАИ начала массированную отработку гомельской трассы, применяется негласный контроль

29.01.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили, что, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 29 по 31 января Госавтоинспекция проводит массированную отработку автодороги М5 (Минск — Гомель) в пределах Минского и Пуховичского районов.

— Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной — отсутствие внимания, недисциплинированность граждан, а также несоблюдение правил дорожного движения, — отметили в Госавтоинспекции.

Сообщается, что инспекторы используют негласный и смешанный контроль для выявления и пресечения нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Особое внимание тем, кто не предоставил преимущества пешеходам, перевозил пассажиров с нарушениями ПДД, нарушил правила обгона и не соблюдает скоростные режимы.

— Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление без права на это. Кроме того, без внимания не останутся и пешеходы, — добавили в ГАИ.

Там также отметили, что в связи с перепадами температуры воздуха и интенсивным движением транспорта происходит разрушение асфальто-бетонного покрытия проезжей части на магистральных и республиканских автодорогах Минской области. Поэтому дорожными организациями по согласованию с Госавтоинспекцией принято решение о понижении скоростных режимов путем разворота дорожных знаков либо установки временных ограничений на желтом фоне.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростные режимы и правила обгона.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В ГАИ Минской области сообщили, что, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 29 по 31 января Госавтоинспекция проводит массированную отработку...
 
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