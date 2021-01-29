Лукашенко приехал к студентам в БГУ: «Выражать мнение можно, нужно обязательно. Недопустимо переходить черту закона»

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко приехал на геофак БГУ, сообщает его пресс-служба. Говорится, что студенты сами его пригласили. Также он собирается пообщаться по видеосвязи с представителями региональных вузов. Правда, у большинства студентов сейчас зимние каникулы. Судя по фотографии со встречи, у студентов лежат паспорта на столах, будто они пришли на ЦТ.

— Никто не запрещает вам говорить. Выражать мнение можно, нужно обязательно. Недопустимо переходить черту закона. Стены университета — не место для политических митингов, — цитирует Лукашенко приближенный к нему телеграм-канал «Пул Первого».

Также он сказал, что суверенитет — это не только вопрос сохранения государства, но и вопрос национальных амбиций, гражданского статуса.

— Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики, — цитата Лукашенко по БЕЛТА .

Александр Лукашенко также заявил студентам, что ему нечего стыдиться перед ними за свои поступки.

— Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна (Кочанова, глава администрации президента Беларуси. — Прим. Onliner) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили, — сказал он на встрече.

(будет дополнено)

Читайте также: