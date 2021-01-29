Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Морозы, снег и гололедица. На выходные - до 12 градусов мороза Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -4 °С до -10 °С.

Как сообщает Белгидромет, в субботу, 30 января, будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине кратковременный снег. Днем по Брестской и Гомельской областям снег, на остальной части территории страны местами небольшой снег. Ночью в северных районах слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 4–9 метров в секунду, ночью по северу порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -4 °С до -10 °С, а днем прогнозируется 1–6 градусов со знаком минус.В воскресенье, 31 января, облачно с прояснениями. Местами по стране, а в ночные часы по Брестской, Гомельской и Могилевской областям на большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров. Столбики термометров ночью покажут 4–10 градусов мороза, при прояснениях до -12 °С, а днем будет -1…-6 °С.В понедельник, 1 февраля, опять облачно с прояснениями. Местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров. Ночью будет -5…-12 °С, при прояснениях – -13…-15 °С, а днем синоптики прогнозируют 1–7 градусов мороза.