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«Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны»: случчанка про накопительную пенсию и процветающую Беларусь
Источник материала: UDF
Фото: sb.by
- Хочу накопительную пенсию! Нет, не от государства. От государства 40% от средней зарплаты по стране — копейки. На эти деньги не проживёшь. Хочу иметь накопительную пенсию, как во всём цивилизованном мире, — 70% от средней зарплаты. Но у нас не развита система накопительных пенсий.
Спросите у своих знакомых, у кого из них есть накопительная пенсия. «А что это такое?» — услышите в ответ. Да, бедные пенсионеры — это наше будущее. Это то, что мы заслужили за 40 лет работы на государство. Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны. Радуйтесь!
Сложно радоваться, если жить не на что.
Хочу пенсию как в Польше, Чехии, Венгрии. За 30 лет перестройки 60% населения смогли накопить себе пенсию € 500−600 в месяц. Это не наши € 150 в месяц. О накопительной пенсии у нас не принято даже говорить, тем более реально накапливать. Отстали мы в этом вопросе давно и надолго. Зато мы живём в процветающей Беларуси.
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Зато мы живём в процветающей Беларуси.
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