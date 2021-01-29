ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны»: случчанка про накопительную пенсию и процветающую Беларусь

29.01.2021 11:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны»: случчанка про накопительную пенсию и процветающую Беларусь
Фото: sb.by
Это письмо прислала читательница слуцкого издания «Курьер-инфо»:

- Хочу накопительную пенсию! Нет, не от государства. От государства 40% от средней зарплаты по стране — копейки. На эти деньги не проживёшь. Хочу иметь накопительную пенсию, как во всём цивилизованном мире, — 70% от средней зарплаты. Но у нас не развита система накопительных пенсий.

Спросите у своих знакомых, у кого из них есть накопительная пенсия. «А что это такое?» — услышите в ответ. Да, бедные пенсионеры — это наше будущее. Это то, что мы заслужили за 40 лет работы на государство. Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны. Радуйтесь!

Сложно радоваться, если жить не на что.

Хочу пенсию как в Польше, Чехии, Венгрии. За 30 лет перестройки 60% населения смогли накопить себе пенсию € 500−600 в месяц. Это не наши € 150 в месяц. О накопительной пенсии у нас не принято даже говорить, тем более реально накапливать. Отстали мы в этом вопросе давно и надолго. Зато мы живём в процветающей Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Онколог назвал главный продукт, провоцирующий рак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by