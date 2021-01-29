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Андрей Пылев

«Кофе и шоколад, конечно, могут вызывать другие патологические состояния, но они не связаны в первую очередь с раком. Из доказанных факторов питания, чрезмерное потребление химически обработанного красного мяса снижает количество клетчатки в рационе», - сказал доктор.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Онколог назвал главный продукт, провоцирующий рак Конечно, есть факторы, влияющие на наше здоровье.

С самого рождения организм знает, как исправить неправильное поведение клеток, но при повреждении этого механизма возникает рак.Конечно, есть факторы, влияющие на наше здоровье. Каждое токсичное вещество влияет на наши клетки и ДНК. Чем дальше мы от токсичных веществ, тем здоровее мы будем.И мы не должны забывать, что человек - это то, что он ест. Это означает, что мы должны быть осторожны с тем, какие продукты мы включаем в свой рацион.По словам онколога, чрезмерное употребление химически обработанного красного мяса может вызвать рак.По его словам, алкоголь лишь косвенно способствует развитию рака.Кроме того, Пылев рекомендует избегать употребления горячей пищи.