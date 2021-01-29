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Онколог назвал главный продукт, провоцирующий рак

29.01.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Онколог назвал главный продукт, провоцирующий рак
Андрей Пылев
Лечение рака - одна из основных проблем со здоровьем, которую необходимо решить в современном мире. По оценкам, в нашем теле около 100 триллионов клеток. Все, что связано с формированием этих клеток - как они будут работать, как они изменятся или даже как они умрут, - закодировано в генетическом коде ДНК.

С самого рождения организм знает, как исправить неправильное поведение клеток, но при повреждении этого механизма возникает рак.

Конечно, есть факторы, влияющие на наше здоровье. Каждое токсичное вещество влияет на наши клетки и ДНК. Чем дальше мы от токсичных веществ, тем здоровее мы будем.

И мы не должны забывать, что человек - это то, что он ест. Это означает, что мы должны быть осторожны с тем, какие продукты мы включаем в свой рацион.

По словам онколога Андрея Пылева, чрезмерное употребление химически обработанного красного мяса может вызвать рак.

«Кофе и шоколад, конечно, могут вызывать другие патологические состояния, но они не связаны в первую очередь с раком. Из доказанных факторов питания, чрезмерное потребление химически обработанного красного мяса снижает количество клетчатки в рационе», - сказал доктор.


По его словам, алкоголь лишь косвенно способствует развитию рака.

Кроме того, Пылев рекомендует избегать употребления горячей пищи.
 
 
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Конечно, есть факторы, влияющие на наше здоровье.
 
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