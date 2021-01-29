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Лукашенко: Никто не запрещает выражать мнение. Недопустимо переходить черту

29.01.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: Никто не запрещает выражать мнение. Недопустимо переходить черту
Фото: sb.by
Такой настоятельный совет Александр Лукашенко дал во время встречи со студенческой молодежью 29 января в Минске.

При этом он отметил:

– Не думайте, что я не знаю, как мыслит и какими идеями живет молодежь. Во-первых, хорошо помню себя в таком возрасте. Во-вторых, мой младший сын почти ваш ровесник. Ну а в-третьих, вы и сами активно высказываете свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти. Да, я в курсе. Никто не запрещает вам говорить. Выражать мнение можно, но недопустимо переходить черту закона. Стены университета не место для политических митингов. Прошу это учесть. Тем более непозволительны хамство и агрессия по отношению к преподавателям. Это вопрос не только воспитания и морали, но и правовой ответственности…

По словам политика, примеряя на себя образ борцов с системой, надо понимать, что ни одно государство в мире не позволит расшатывать свои основы: нарушать закон, рушить традиции и подвергать опасности жизнь людей.

Он подчеркнул:

– Если вы интересуетесь международной повесткой, то должны знать, как в таких случаях те же «европейские демократии» быстро и жестко наводят порядок в своих странах… Я сегодня рад, что в вопросах общественно-политической жизни страны вы оппонируете открыто, а иногда дерзко...
 
Теги: Минск
 
 
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Ни одно государство в мире не позволит расшатывать свои основы.
 
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