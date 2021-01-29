﻿ В редакции Hronda.life и NewGrodno.by пришел ОМОН - обвиняют в экстремизме. 21.by
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В редакции Hronda.life и NewGrodno.by пришел ОМОН - обвиняют в экстремизме

29.01.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В магазин "Адметнасць" в Гродно, в котором продают национальную символику, и в редакцию Hronda.life пришли силовики. Позже те же силовики пришли с обыском в редакцию сайта NewGrodno.by.

Как сообщает телеграм-канал @mkbelarus, владелец магазина "Адметнасць" Сергей Веремеенко задержан. 

Что происходит в редакциях, пока нет информации.

Тем временем, госагентство БелТА распространило информацию, что "милиция в Гродно проводит проверку по факту хранения на интернет-ресурсах экстремистской информации"

"Речь идет о хранении материалов одного Telegram-канала, который осенью 2020 года судом Центрального района Минска признан экстремистским. Хотим отметить, что материалы находились в свободном доступе, а редакции ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства по противодействию экстремизму. Однако сделано это не было", - цитирует собщение милиции БелТА
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В магазин "Адметнасць" в Гродно, в котором продают национальную символику, и в редакцию Hronda.life пришли силовики. Позже те же силовики пришли с обыском в редакцию...
 
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