Сюрпризы в феврале. Политолог оценил шансы Лукашенко сохранить власть

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По мнению политолога, ВНС напоминает съезд фанатов Лукашенко и никаких полномочий не имеет. «Там 2700 кандидатов, отобранных по спискам комитета госбезопасности, поэтому это собрание — исключительно пиар Александра Лукашенко», — уверен Дмитрий Болкунец.





В то же время, ВНС не спровоцирует массовых протестов, уверен эксперт. Хотя оппозиция, по его мнению, «придумает в дни собрания какие-то сюрпризы Лукашенко».





«Это собрание чем-то напоминает съезды Северной Кореи. По картинке, наверно, будет то же самое. Я предполагаю, что продюсеры, которые занимаются составлением технического задания на освещение мероприятия, уже несколько раз пересмотрели съезды Северокорейской рабочей партии», — уверен Дмитрий Болкунец.





В то же время, политолог уверен, что Александру Лукашенко придется в ближайшее время предпринимать какие-то шаги для сохранения власти, помимо проведения ВНС. Все дело в том, уверен Дмитрий Болкунец, что вероятность сохранить власть в 2021 году у Александра Лукашенко всего «50 на 50». И в последующем будет только снижаться.





«Закат эпохи Лукашенко продолжается, никаких перспектив для сохранения серьезной власти он не имеет. Единственное, что он может делать, — это преследование оппонентов, тюрьмы и физическая ликвидация.





Никаких перспектив для нормализации отношений с Западом он не имеет, может быть, Китай ему подбросит какие-то ресурсы. Россия вряд ли будет поддерживать финансово, вероятно, какие-то небольшие ресурсы будет давать, но не более того», — считает эксперт.





«Для него все может закончиться очень быстро, а может затянуться по времени. Но очевидно, что этот человек уйдет в историю как диктатор, который уничтожает государство и пытается развязать в стране гражданскую войну», — уверен политолог.

