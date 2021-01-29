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Сюрпризы в феврале. Политолог оценил шансы Лукашенко сохранить власть

29.01.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, что "Всебелорусское народное собрание"» (ВНС), организованное Александром Лукашенко, не сможет повлиять на его признание в обществе.



А еще в интервью российскому изданию «Украина.ру» он поделился прогнозами на 2021.

По мнению политолога, ВНС напоминает съезд фанатов Лукашенко и никаких полномочий не имеет. «Там 2700 кандидатов, отобранных по спискам комитета госбезопасности, поэтому это собрание — исключительно пиар Александра Лукашенко», — уверен Дмитрий Болкунец.

В то же время, ВНС не спровоцирует массовых протестов, уверен эксперт. Хотя оппозиция, по его мнению, «придумает в дни собрания какие-то сюрпризы Лукашенко».

«Это собрание чем-то напоминает съезды Северной Кореи. По картинке, наверно, будет то же самое. Я предполагаю, что продюсеры, которые занимаются составлением технического задания на освещение мероприятия, уже несколько раз пересмотрели съезды Северокорейской рабочей партии», — уверен Дмитрий Болкунец.

В то же время, политолог уверен, что Александру Лукашенко придется в ближайшее время предпринимать какие-то шаги для сохранения власти, помимо проведения ВНС. Все дело в том, уверен Дмитрий Болкунец, что вероятность сохранить власть в 2021 году у Александра Лукашенко всего «50 на 50». И в последующем будет только снижаться.

«Закат эпохи Лукашенко продолжается, никаких перспектив для сохранения серьезной власти он не имеет. Единственное, что он может делать, — это преследование оппонентов, тюрьмы и физическая ликвидация. 

Никаких перспектив для нормализации отношений с Западом он не имеет, может быть, Китай ему подбросит какие-то ресурсы. Россия вряд ли будет поддерживать финансово, вероятно, какие-то небольшие ресурсы будет давать, но не более того», — считает эксперт.

«Для него все может закончиться очень быстро, а может затянуться по времени. Но очевидно, что этот человек уйдет в историю как диктатор, который уничтожает государство и пытается развязать в стране гражданскую войну», — уверен политолог.
 
 
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Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, что "Всебелорусское народное собрание"» (ВНС), организованное Александром Лукашенко, не сможет повлиять на его признание в...
 
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