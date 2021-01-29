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Госдолг Беларуси за 2020 год вырос на 29%

29.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госдолг Беларуси за 2020 год вырос на 29%

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  • 29.01.2021, 11:56
Госдолг Беларуси за 2020 год вырос на 29%

Выросли как внешние, так и внутренние долговые обязательства.

Беларусь закончила 2020 год с 18,6 млрд долларов внешнего госдолга. За прошлый год он вырос на 1,4 млрд долларов с учетом курсовых разниц, или на 8,4%, сообщает Минфин.

В декабре Беларусь привлекла порядка 550 млн долларов внешних займов, в том числе 510,1 млн долларов от правительства и банков России, 35,1 млн долларов от Экспортно-импортного банка Китая, 4,6 млн долларов — от МБРР, 1,5 млн долларов — от ЕБРР и СИБ.

Всего за год Беларусь получила займы почти на 3,147 млрд долларов, в том числе 1,39 млрд через размещение облигаций, 1,05 млрд — от правительства и банков России, 500 млн — от ЕФСР, 126,2 млн — от Экспортно-импортного банка Китая, 67,1 млн — от МБРР и 11 млн долларов — от ЕБРР и СИБ.

В декабре Беларусь погасила порядка 167 млн долларов долга, в том числе 54,3 млн долларов вернули правительству и банкам России, 112,1 млн долларов — ЕФСР и 1 млн — товарно-кредитной корпорации США.

За одиннадцать месяцев Беларусь погасила 1,635 млрд долларов, в том числе 709.4 млн долларов по обязательствам перед правительством РФ и банками этой страны, 430,3 млн — перед банками КНР, 376,9 млн — перед ЕФСР, 112,3 млн — перед МБРР, 2,8 млн долларов вернули ЕБРР и СИБ, а 3,6 млн — товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг за декабрь вырос на 500 млн рублей и составил на 1 января 9,9 млрд рублей. За 2020 год с учетом курсовых разниц он вырос на 1,1 млрд рублей.

За год на внутреннем рынке были размещены облигации на 463,3 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 857,7 млн. долларов и 173,5 млн. рублей.

Общий размер госдолга по итогам 2020 года составил 57,8 млрд рублей. Он вырос за год на 13 млрд рублей с учетом курсовых разниц, или на 29%.

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Выросли как внешние, так и внутренние долговые обязательства.
 
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