Источник материала: Хартия'97

В Беларуси объявились сотни тысяч «тунеядцев» 4 29.01.2021, 11:48

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Настоящую ситуацию с занятостью власти скрывают.

Уже несколько лет чиновники ведут борьбу с людьми, которых они называют незанятыми в экономике. Количество таких граждан власти не раскрывают, но можно дать независимую оценку, пишут banki24.by .

Раз в квартал в стране проводят обследование населения по вопросам занятости. Обследование является выборочным, но участников подбирают так, чтобы они максимально точно представляли реальную демографию Беларуси по данным переписей. Как правило, опросы участников идут в феврале, мае, августе и ноябре.

В 2020 году майское обследование сместили на июнь из-за эпидемической обстановки. В 4 квартале 2020-го обследование охватило 6,2 тыс. домашних хозяйств (0,2% от общего количества) и 10,6 тыс. человек в возрасте 15–74 лет (0,1% от численности населения этого возраста). Результаты обрабатывают и обнародуют на второй месяц после сбора информации у граждан. Соответственно, ноябрьские цифры появляются в январе следующего года.

В итоге становятся известными данные по рабочей силе, безработице и о количестве людей, которые по разным причинам не входят в рабочую силу. Рабочая сила — это занятые в экономике люди плюс безработные.

Почему безработные входят в рабочую силу? Потому что по методике, основанной на подходах Международной организации труда, к безработным относятся люди в возрасте от 15 до 74 лет, которые не имеют работы, но активно ищут ее и готовы приступить к ней в течение ближайшего времени.

Иными словами, безработными могут быть в том числе учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды, если они ищут работу и готовы приступить к ней.

В административные данные Минтруда и соцзащиты такие люди чаще всего не попадают. Так вот, те люди, которые не являются ни занятыми, ни безработными, не входят в состав рабочей силы.

В ноябре таких граждан оказалось 2,114 млн человек. Однако абсолютное большинство из них были пенсионерами. Численность тех, кто не входит в рабочую силу, но находится в трудоспособном возрасте, составила 716,7 тыс. человек.

Эти люди поделились на 2 большие группы — тех, кто не хочет работать, и тех, кто хочет, но по разным причинам не работает. Первых оказалось 443,8 тыс. человек, вторых — 282,9 тыс. В первой группе нашлось много учащихся на дневном отделении (199,5 тыс.) и пенсионеров (53,8 тыс.).

Только 180,5 тыс. человек не были пенсионерами или студентами и не хотели работать. Среди 282,9 тыс. человек, которые хотели работать, чиновники насчитали 209,8 тыс. не готовых к началу работы в течение недели и 73,1 тыс. тех, кто не искал работу.

Таким образом, потенциальное количество «тунеядцев» в Беларуси на исходе 2020 года могло варьировать от 253,6 до 463,4 тыс. человек.

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