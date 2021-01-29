Источник материала: Хартия'97

«Я просто влюбилась в свой народ!»: как протестуют белорусские пенсионеры 1 29.01.2021, 11:30

Фото: tut.by

О солидарности, которая потрясает до слез.

Более ста человек пожилого возраста были задержаны 14 декабря на площади Независимости. Процессы над ними в минских судах продолжаются весь январь.

«Белсат» узнал, как пенсионеры переживают взыскания, кто им помогает и не потеряли ли они надежды.

Это только то, что нам известно. Далеко не все осужденные знают о судах и о их результатах: кто-то болеет и не смог попасть на процесс, кто-то специально не принимал участия в судах, много людей выходили в разных других городах, о которых мы не знаем, – отмечает председатель организации пенсионеров «Наше поколение» Татьяна Зелко.

Одной женщине стало плохо, ее тащили по мокрому асфальту

— «Наше поколение» – общественная организация, объединяющая людей пенсионного возраста. С началом маршей мудрости она оказалось в центре внимания: вокруг стали группироваться участники еженедельных уличных акций, хотя в действительности «Наше поколение» не является организатором, – говорит Татьяна.

Накануне Международного дня пожилых людей Татьяна Зелко выступила с открытым видеообращением к министру внутренних дел, призвав прекратить насилие.

В поддержку в социальных сетях прозвучал призыв выйти на улицу.

— Когда мы увидели, что люди вышли, то решили: мы не можем оставаться в стороне, должны присоединяться, – продолжает председатель организации. – А сейчас, когда людей задерживают, судят, штрафуют… Да, все они сейчас наши, мы стараемся не оставить без внимания и без помощи ни одного человека.





Марши мудрости проходят в Минске и других городах с начала октября. 14 декабря на площади Независимости столицы состоялся массовый хапун пенсионеров. Марш в тот день так и не состоялся: окруженные омоновцами, участники устроили хоровод вокруг елки. Все они вскоре оказались в различных отделениях города: по информации правозащитников «Весны», 107 человек.

— Сначала нас уговаривали пройти в автобус, якобы «только перепишут сведения». Кто-то пошел самостоятельно, кого-то заталкивали силой. Одной женщине стало плохо, ее тащили по мокрому асфальту, – вспоминает Татьяна Зелко.

Четыре пенсионерки отбыли почти двое суток на Окрестина, им присудили крупные штрафы. На большинство других участников составили административные протоколы. Судят пенсионеров и сейчас.





«Звонят из деревни, говорят: «Тамара, мы соберем эти деньги»

— Омоновец, который меня задерживал, солгал, что я якобы сопротивлялась. А я с палочкой – мне трудно быстро ходить, то чуть ли не волок к автобусу. Говорю ему: «Вы ведете себя как фашисты!» А он мне: «Да, мы фашисты». Это такая наглость, такая развращенность! – возмущается Тамара Кукарека, участница хоровода 14 декабря и маршей мудрости.

Два дня женщина пробыла в тюрьме на Окрестина, а в довесок суд назначил ей 50 базовых величин штрафа.

— Моя пенсия меньше втрое. Конечно, я такой штраф выплатить не смогу, поэтому планировала обратиться в фонд поддержки пострадавших. Но буквально через несколько дней ко мне домой пришел молодой человек и принес деньги. Оказывается, пока я была в заключении, люди собирали деньги во дворе, в микрорайоне. Сначала принесли часть денег, а потом пришли и принесли еще. Я просто плакала…





Тамара вспоминает, что если раньше с соседями пили чай во дворе, то такая картонная копилка с прорезью сверху там стояла. Собирали деньги – кто сколько мог. У нее пять рублей и было, то она их положила. Оказалось, что и ей так же деньги собрали.

— А тут звонят мои соседки из деревни на Нарочи. Говорят: «Тамара, не волнуйся, мы соберем эти деньги, все передадим». Представляете?! Из деревни! Я ничего подобного не видела, не слышала и даже не представляла! Эта солидарность, поддержка друг друга, помощь – это что-то невероятное! Это потрясает до слез, – делится впечатлениями Тамара.

Женщина убеждена, что эта солидарность – свидетельство того, как много людей на стороне протестующих.





– Это как торфяник, который горит изнутри: сверху только дымок и запах, а стоит ступить – и в огонь провалишься. Это буквальное отражение нашей нынешней ситуации в стране, – говорит она.

«Как бы ни было, я спокоен и уверен»

Ян Гриб – постоянный участник маршей мудрости. После штрафов он столкнулся с неожиданной проблемой.

— Мне 84 года, пришло время приводить в порядок все имущественные вопросы. И я решил переписать на свою дочь дачу и земельный участок, что в Дзержинском районе, – эмоционально рассказывает Ян. – А мне приходит бумага, что все дела с недвижимостью мне запрещены. Фактически на мое имущество наложен арест.

За уличные протесты Ян Гриб прошел три суда и в целом получил штраф в размере 100 базовых величин – почти три тысячи рублей.

— Но это не все: получаю пенсию – не хватает ста рублей, – продолжает Ян. – При моей пенсии, которая больше напоминает нищенскую подачку, это просто очень заметно. В следующем месяце опять не хватает сотни. Я давай ходить из кабинета в кабинет, разбираться, и в конце концов выясняется: в отделе принудительного исполнения наказаний мне сообщили, что якобы у меня задолженность по штрафам. При том что все штрафы мне помогли выплатить, даже передали в суд квитанции.





По словам Яна Гриба, его заверили, что деньги из пенсии у него высчитали «последний раз» и разблокировали запрет на право распоряжаться собственным имуществом. Однако в следующем месяце без каких-либо объяснений пенсионеру снова не досчитали пятьдесят рублей.

— Но как бы ни было, я спокоен и уверен. И сколько Бог даст мне силы, я буду бороться, – уверяет Ян Гриб.

«Я проста закахалася ў свой народ»

– Я сутки была на Окрестина и ничего не знала, где и что происходит. А обо мне знали все, – вспоминает события тех дней еще одна участница хоровода на площади Независимости 14 декабря Елена Африкановна.





После задержания женщину сутки держали в изоляторе на Окрестина, а затем суд наказал штрафом в 30 базовых величин, либо 810 рублей на то время.

— Когда я пришла домой, муж мне говорит: мол, здесь все звонят – со двора, с района, нашли тебе адвоката, деньги собирают. После люди мне начали звонить, говорят: «Не волнуйтесь, мы все соберем». Они уже знали, какой у меня штраф и сколько нужно денег. Причем я даже не знала этих людей, но они меня знали. Ведь со мной вот это случилось, – продолжает Елена.

Активистка говорит, что впечатлена таким вниманием и солидарностью незнакомых людей.

— Уже в следующее утро мне принесли деньги – всю необходимую сумму. Я говорю этим людям, которые пришли, что мне неудобно. А они говорят: «Как неудобно? Мы ведь не пошли, а вы за нас пошли. Вы за нас сидели». Хотя и сидела я всего сутки. Я настолько впечатлена нашими людьми, я просто влюбилась в свой народ! Я никогда не думала, что, не зная друг друга, мы настолько можем объединиться.





Важнейшим выводом для Елены стало ощущение поддержки и солидарности, ощущение того, что в борьбе она не остается одна. И теперь со своей пенсии женщина тоже переводит деньги на штрафы другим пенсионерам.

– Я ждала этого несколько лет. Я и раньше принимала участие в молитвах за политических заключенных вместе с активистами движения «Вместе», и тогда не могла понять, почему к нам не присоединяются другие люди. И вот я увидела и познакомилась с большим количеством таких людей, которых напугать уже нельзя. Они готовы выходить несколько раз в день. А что бороться надо – здесь вопросов нет, и остановить это невозможно, – отмечает женщина.

«Омоновцы, милиционеры, судьи – все они ответят за свои действия»

Задержанных 14 декабря пенсионеров судят в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и других районах Минска.

— Судят всех, кого задержали, притом самые молодые – это 62-летние пенсионеры. Были среди нас и две женщины 87 и 89 лет, но и для них не было исключения. Причем штрафы не маленькие от 580 до 1740 рублей, – продолжает председатель «Нашего поколения» Татьяна Зелко.





Татьяна также была задержана, сутки отбыла на Окрестина. Суд наказал активистку штрафом в 60 базовых величин сразу по двум протоколам.

— Виновные за события 14 декабря и дальнейшее их продолжение должны понести ответственность: за незаконные задержания, за оскорбление, за суды и штрафы. Омоновцы, милиционеры и судьи, которые насильно задерживали, составляли несправедливые протоколы, лжесвидетельствовали в судах, принимали жесткие решения в наказаниях – все они ответят за свои действия. Они вернут все свои даром полученные квартиры, льготы и персональные пенсии – я приложу все усилия, чтобы за этим проследить, – говорит Татьяна Зелко.

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