«Силовики сломали мне позвоночник». В суд вызвали беларуса, который попал на страшное видео из РУВД, слитое в сеть

Источник материала: KYKY

55-летнего Игоря Погоцкого 28 января позвали в суд, чтобы наказать за участие в акции протеста, которая состоялась 12 августа. Никого не смутило, что Игорю во время задержания сломали позвоночник. Уголовного дела против силовиков, которые его покалечили, конечно, нет, зато мужчину решили судить по административной статье 23.34. Рассматривала дело судья Юлия Близнюк, рассказывает телеграм-канал «Вясна» назірае».

Вы могли видеть Игоря на ужасном видео из Фрунзенского РУВД , которое слила в сеть инициатива BYPOL, – ролик был снят как раз в день задержания мужчины.

На суде Игорь заявил, что не доверяет суду, потому что из-за прошлых судебных процессов он лишился своей фирмы (через суд другая фирма, зарегистрированная на имя районного прокурора и прокуратуры, отобрала оборудование у предпринимателя).

Впрочем, у него есть и другие причины не доверять: в протоколе Погоцкого указанно, что вечером 12 августа он участвовал в массовом мероприятии на Притыцкого, на деле же Игорь находился около гостиницы «Орбита». Он утверждает, что участия в митинге не принимал, лозунги не выкрикивал – просто стоял рядом с протестующими.

Игорь отчетливо помнит, где его задержали – силовики написали это маркером на его спине.

Суду Игорь объяснил, что подписал протокол с неверными данными в РУВД после того, как силовики сломали ему позвоночник. И объявил судье, что на видео BYPOL можно опознать тех, кто это с ним сделал. Однако судью все это мало интересовало, она лишь спросила: «Есть еще детали, которые касаются вашего административного дела?».

Суду было не важно, что Игоря избивали и при задержании, и в РУВД. И что его со сломанным позвоночником медики смогли забрать только тогда, когда его этапировали на Окрестина.

Итог заседания: дело Игоря Погоцкого отправили на доработку.

Фото обложки: кадр из видео BYPOL.