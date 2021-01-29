Рынок оживает: ЕЭК прогнозирует восстановление экономик стран ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Пандемия и нагрянувший вместе с ней локдаун ударил по экономикам стран-членов ЕАЭС, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков.

Выступая на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате видеомоста Москва—Бишкек—Ереван—Минск—Нур-Султан в мультимедийном пресс-центре Sputnik , министр рассказал, что немного прирасти в экономике за прошлый год смог только Китай, все остальные крупные экономики мира "ушли в минус". Но даже у Китая оказался рекордно низкий ВВП за последние 40 лет - 2,3%.

"Мы сейчас подытоживаем окончательную статистику по снижениям темпов роста экономик стран-членов в ЕАЭС, в ближайшее время ее опубликуем, но отмечу, что больше всего из-за локдауна пострадали такие отрасли, как сфера услуг, ритейл, гостиничный бизнес и в целом туризм", - добавил Жаксылыков.

В целом, считает министр, экономики стран ЕАЭС выдержали коронакризис, выйдя из него с наименьшими потерями.

По его мнению, падение могло быть более серьезным, если бы правительства стран евразийской пятерки вовремя не ввели меры по финансовой поддержке бизнеса.

"Это сыграло свою положительную роль", - подытожил министр ЕЭК.

В 2021 году Евразийская экономическая комиссия ожидает плавного роста ВВП всех-стран участниц объединения.

"Но сложно прогнозировать рост с вероятной точностью, когда пандемия еще не закончилась", - заявил Жаксылыков.

Министр отметил, что рынок оживает. Это наглядно видно по ситуации с мигрантами – запрос на рабочую силу в странах ЕАЭС стал расти, особенно в России.

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