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Рынок оживает: ЕЭК прогнозирует восстановление экономик стран ЕАЭС
29.01.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Пандемия и нагрянувший вместе с ней локдаун ударил по экономикам стран-членов ЕАЭС, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков.
Выступая на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате видеомоста Москва—Бишкек—Ереван—Минск—Нур-Султан в
© Sputnik / Павел Лисицын
"Мы сейчас подытоживаем окончательную статистику по снижениям темпов роста экономик стран-членов в ЕАЭС, в ближайшее время ее опубликуем, но отмечу, что больше всего из-за локдауна пострадали такие отрасли, как сфера услуг, ритейл, гостиничный бизнес и в целом туризм", - добавил Жаксылыков.
В целом, считает министр, экономики стран ЕАЭС выдержали коронакризис, выйдя из него с наименьшими потерями.
По его мнению, падение могло быть более серьезным, если бы правительства стран евразийской пятерки вовремя не ввели меры по финансовой поддержке бизнеса.
"Это сыграло свою положительную роль", - подытожил министр ЕЭК.
В 2021 году Евразийская экономическая комиссия ожидает плавного роста ВВП всех-стран участниц объединения.
"Но сложно прогнозировать рост с вероятной точностью, когда пандемия еще не закончилась", - заявил Жаксылыков.
Министр отметил, что рынок оживает. Это наглядно видно по ситуации с мигрантами – запрос на рабочую силу в странах ЕАЭС стал расти, особенно в России.
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Падение в экономике объединения было неизбежным в пандемию, однако, прогноз на 2021 год в целом обнадеживающий.
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