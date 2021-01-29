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Приказ — уничтожить. В минском дворе прошла спецоперация по разрушению снеговиков

29.01.2021 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Врага надо знать в лицо. Даже если оно снежное и в общем-то довольно приветливое. А как у нас принято поступать с врагами? Сложный вопрос, но один из ответов неожиданно появился сегодня, и запечатлен он на видео. Ролик с безжалостным уничтожением снеговиков (распались обратно на снежинки минимум четыре штуки) разместил телеграм-канал «МотолькоПомоги».

Дело происходит на улице Леонида Беды, в районе дома №33. На записи видно, как трактор на, видимо, максимальной для него скорости в пух и прах разбивает негодников. Любопытная деталь — до того как кто-то из минчан успел запустить режим съемки на своем телефоне, под колеса и ковш уже попали снежные сооружения, имевшие аксессуары красного цвета. Еще более любопытная деталь — грандиозное по своему масштабу и важности действо снимает не только случайный свидетель, но и «специально обученный человек» в черном. Возможно, все дело в том, что операция проводилась под прикрытием. Затем и трактор, и мужчина-хроникер удаляются. Снеговики уничтожены, мой генерал.

 
 
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Врага надо знать в лицо. Даже если оно снежное и в общем-то довольно приветливое. А как у нас принято поступать с врагами? Сложный вопрос, но один из ответов...
 
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