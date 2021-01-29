Силовики пришли в гродненские редакции из-за ссылок на телеграм-канал, который нельзя называть

Источник материала: Onliner

Изначально появилась информация о том, что ОМОН пришел в магазин «Адметнасць». Позже выяснилось, что силовиков интересуют редакции двух изданий: Hrodna.life и Newgrodno.by. При этом также про обыск в своей квартире сообщил и журналист newgrodno.by Игорь Ремзик. Силовики заявляют, что проводят проверку по факту хранения ресурсами продукции, признанной экстремистской. В частности, речь идет о признанном экстремистским телеграм-канале, автором которого является Степан Путило.

«Сотрудниками Ленинского РОВД г. Гродно в ходе мониторинга сети интернет выявлены факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by продукции, признанной экстремистской. Речь идет о хранении материалов одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района Минска признан экстремистским, — говорится в официальном заявлении УВД Гродненского облисполкома. — Хотим отметить, что материалы находились в свободном доступе, а редакции указанных интернет-ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по противодействию экстремизму, чего ими сделано не было. Более того, оба ресурса осветили у себя признание материалов деструктивного телеграм-канала экстремистскими».

«В настоящее время, начат административный процесс. Прямо сейчас сотрудниками Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН проводятся осмотры редакционных помещений Hrodna.life и Newgrodno.by, изъятие оргтехники обеих редакций для ее дальнейшего направления на экспертизы. Ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, предусмотрена ст. 17.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере до 500 базовых величин, а также конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений», — говорится в заявлении.

По ст. 17.11 КоАП редакциям грозит штраф в размере до 500 базовых величин, а также конфискация предметов и орудий совершения правонарушений.

(будет дополнено)