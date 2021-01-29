Кто это сделал с грузовичком? Есть видео, но виновника еще не нашли (видео)

Источник материала: Onliner

На улице Казинца в Минске у края проезжей части был припаркован автомобиль Peugeot Boxer: белая дубль-кабина, красный тентованный кузов — коммерческий автомобиль. И вот в эту машину утром 28 января врезался грузовик. Он буквально воткнул Peugeot в столб, затем развернул поперек проезжей части, нанеся еще большие повреждения.

Автомобиль Peugeot использовался для бизнеса, и корреспонденту Onliner удалось пообщаться с владельцами машины.

— Машина была припаркована вдоль проезжей части в районе дома №121а по улице Казинца, напротив проходной ОАО «Интеграл». Неподалеку офис, и мы иногда оставляем машины поблизости, чтобы оптимизировать работу. Авария произошла примерно в 6:22 в четверг, 28 января. По свидетельствам очевидцев, виновником ДТП является автомобиль МАЗ (самосвал) с белой кабиной и оранжевым кузовом (низкие борта, «сельхозник»), с места ДТП он скрылся, — сообщили в компании.

Есть видео, на которое попал тот момент, когда грузовик уезжал с места происшествия. Его сделали очевидцы, а опубликовала ГАИ Минска.

— Мы общались с очевидцами, у нас есть это видео. И все равно пока разыскать виновника ДТП, насколько нам известно, не удалось. Посмотрев видео, мы задали очевидцам резонный вопрос: а что же вы это все снимали — и никто не подбежал, не посмотрел по крайней мере номер этого МАЗа? На что нам ответили, что никто просто не ожидал того, что водитель уедет. Он остановился после аварии и стоял: все думали, что вызывает ГАИ, то есть действует разумно в такой ситуации. Но вместо этого водитель вышел из кабины, собрал обломки своей машины и попросту уехал, — рассказала наша читательница.

В результате у Peugeot серьезнейшие повреждения и спереди, и сзади. Мало того, страдает и бизнес — машина-то коммерческая.

— Мы еще не проводили оценку, но, по всей видимости, все — разве что на запчасти теперь этот автомобиль, — говорят в компании.

Вопрос о выплате компенсации напрямую зависит от того, будет ли установлен виновник дорожно-транспортного происшествия.





И вот что сообщает ГАИ: «28.01.2021 около 6:23 водитель автомобиля МАЗ, регистрационный знак не установлен, кабина белого цвета, кузов оранжевого цвета, самосвал, двигаясь по улице Казинца со стороны МКАД в направлении площади Казинца, напротив дома 121а по улице Казинца совершил наезд на припаркованный справа по ходу движения грузовой автомобиль Peugeot. Водитель МАЗа с места ДТП скрылся».

Очевидцев ДТП, а также тех, кто располагает какими-либо сведениями о произошедшем, просят обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома или по телефонам: (8 017) 239-30-21; 8 029 120-58-94. Конфиденциальность гарантируется.

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