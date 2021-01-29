Маркеры жизни на Венере назвали ошибкой

Источник материала: Onliner

Специалисты российского Института космических исследований проанализировали данные о присутствии газа фосфина в атмосфере Венеры. Об этом вероятном маркере жизни в сентябре сообщила группа западных астрономов. Российские ученые пришли к выводу, что их коллеги ошиблись и спутали фосфин с сернистым газом.

Об этом «РИА Новости» рассказал заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев. По его словам, при обработке данных с радиотелескопов ALMA использовалась неправильная версия ПО. Российские ученые также сперва приняли обнаруженный маркер за фосфин — газ, который может иметь биологическое происхождение, его выделяют некоторые бактерии.

— Но потом более внимательно подставили модель атмосферы в соответствии с общепринятыми представлениями о Венере, вертикальный ее разрез, и, в общем, у нас сходное впечатление, что, кроме диоксида серы, в этом районе ничего не нужно для того, чтобы объяснить эти данные, — цитирует агентство ученого.