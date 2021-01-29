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Маркеры жизни на Венере назвали ошибкой
Источник материала: Onliner
Специалисты российского Института космических исследований проанализировали данные о присутствии газа фосфина в атмосфере Венеры. Об этом вероятном маркере жизни в сентябре
Об этом
— Но потом более внимательно подставили модель атмосферы в соответствии с общепринятыми представлениями о Венере, вертикальный ее разрез, и, в общем, у нас сходное впечатление, что, кроме диоксида серы, в этом районе ничего не нужно для того, чтобы объяснить эти данные, — цитирует агентство ученого.
Шмидт-Кассегрен, диаметр: 279 мм, фокусное расстояние: 2800 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 40 мм
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Специалисты российского Института космических исследований проанализировали данные о присутствии газа фосфина в атмосфере Венеры. Об этом вероятном маркере...
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