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Маркеры жизни на Венере назвали ошибкой

29.01.2021 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Специалисты российского Института космических исследований проанализировали данные о присутствии газа фосфина в атмосфере Венеры. Об этом вероятном маркере жизни в сентябре сообщила группа западных астрономов. Российские ученые пришли к выводу, что их коллеги ошиблись и спутали фосфин с сернистым газом.

Об этом «РИА Новости» рассказал заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев. По его словам, при обработке данных с радиотелескопов ALMA использовалась неправильная версия ПО. Российские ученые также сперва приняли обнаруженный маркер за фосфин — газ, который может иметь биологическое происхождение, его выделяют некоторые бактерии.

— Но потом более внимательно подставили модель атмосферы в соответствии с общепринятыми представлениями о Венере, вертикальный ее разрез, и, в общем, у нас сходное впечатление, что, кроме диоксида серы, в этом районе ничего не нужно для того, чтобы объяснить эти данные, — цитирует агентство ученого.

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Специалисты российского Института космических исследований проанализировали данные о присутствии газа фосфина в атмосфере Венеры. Об этом вероятном маркере...
 
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