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В России каждый день продается два новых электромобиля. Это много или мало?

29.01.2021 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новые электрокары пока еще являются скорее исключением, нежели правилом на рынке ТС. При этом объемы продаж EV дилерами ежегодно растут. В прошлом году в России было куплено 687 электромобилей. Конечно, это мизер для такой большой страны, но рост с 2019-м годом двукратный.

Как пишет «Автостат», лидирует в сегменте электрокаров японский Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра. На втором месте — новичок прошлого года Audi e-Tron (134 машины за полгода). На третьей позиции — Tesla Model 3 (110 шт.). Показатели других электромобилей — менее 100 купленных экземпляров: Porsche Taycan (91 шт.), Tesla Model X (81 шт.), Jaguar I-Pace (72 шт.), Tesla Model S (25 шт.), Hyundai Ioniq (7 шт.), Hyundai Kona (5 шт.), Tesla Model Y (5 шт.), JAC iEV7S (3 шт.), Mercedes EQC (3 шт.), Peugeot Ion (3 шт.), Renault Twizy (3 шт.), Chevrolet Bolt (1 шт.).

Эксперты отмечают, что рынок электрокаров в РФ стал намного разнообразнее. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь восемь моделей, а по итогам 2020-го — уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой.

Наибольший спрос на электромобили в Москве: 240 машин за прошлый год. На второй позиции находится Санкт-Петербург (69 шт.), на третьей — Московская область (60 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (36 шт.). Далее следуют Приморский край (31 шт.), Свердловская область (21 шт.), Новосибирская область (20 шт.). Кроме того, еще в четырех субъектах РФ было куплено более десяти таких транспортных средств: Пермский край, Иркутская, Тюменская и Челябинская области. В остальных регионах страны эти показатели меньше.

Tesla Model 3 I Standart Plus, 2020 г.в., 5 474 км
черный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
55 079 р.
21 000$ / 17 369€
Tesla Model X I LONG RANGE AWD, 2019 г.в., 16 937 км
серый, аварийный, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
152 122 р.
58 000$ / 47 971€
Tesla Model 3 I Standart Plus, 2019 г.в., 20 879 км
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
73 963 р.
28 200$ / 23 324€
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