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В России каждый день продается два новых электромобиля. Это много или мало?
Источник материала: Onliner
Новые электрокары пока еще являются скорее исключением, нежели правилом на рынке ТС. При этом объемы продаж EV дилерами ежегодно растут. В прошлом году в России было куплено 687 электромобилей. Конечно, это мизер для такой большой страны, но рост с 2019-м годом двукратный.
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Эксперты отмечают, что рынок электрокаров в РФ стал намного разнообразнее. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь восемь моделей, а по итогам 2020-го — уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой.
Наибольший спрос на электромобили в Москве: 240 машин за прошлый год. На второй позиции находится Санкт-Петербург (69 шт.), на третьей — Московская область (60 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (36 шт.). Далее следуют Приморский край (31 шт.), Свердловская область (21 шт.), Новосибирская область (20 шт.). Кроме того, еще в четырех субъектах РФ было куплено более десяти таких транспортных средств: Пермский край, Иркутская, Тюменская и Челябинская области. В остальных регионах страны эти показатели меньше.
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Новые электрокары пока еще являются скорее исключением, нежели правилом на рынке ТС. При этом объемы продаж EV дилерами ежегодно растут. В прошлом году в России было...
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