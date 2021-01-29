В России каждый день продается два новых электромобиля. Это много или мало?

Источник материала: Onliner

Новые электрокары пока еще являются скорее исключением, нежели правилом на рынке ТС. При этом объемы продаж EV дилерами ежегодно растут. В прошлом году в России было куплено 687 электромобилей. Конечно, это мизер для такой большой страны, но рост с 2019-м годом двукратный.

Как пишет «Автостат» , лидирует в сегменте электрокаров японский Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра. На втором месте — новичок прошлого года Audi e-Tron (134 машины за полгода). На третьей позиции — Tesla Model 3 (110 шт.). Показатели других электромобилей — менее 100 купленных экземпляров: Porsche Taycan (91 шт.), Tesla Model X (81 шт.), Jaguar I-Pace (72 шт.), Tesla Model S (25 шт.), Hyundai Ioniq (7 шт.), Hyundai Kona (5 шт.), Tesla Model Y (5 шт.), JAC iEV7S (3 шт.), Mercedes EQC (3 шт.), Peugeot Ion (3 шт.), Renault Twizy (3 шт.), Chevrolet Bolt (1 шт.).

Эксперты отмечают, что рынок электрокаров в РФ стал намного разнообразнее. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь восемь моделей, а по итогам 2020-го — уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой.

Наибольший спрос на электромобили в Москве: 240 машин за прошлый год. На второй позиции находится Санкт-Петербург (69 шт.), на третьей — Московская область (60 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (36 шт.). Далее следуют Приморский край (31 шт.), Свердловская область (21 шт.), Новосибирская область (20 шт.). Кроме того, еще в четырех субъектах РФ было куплено более десяти таких транспортных средств: Пермский край, Иркутская, Тюменская и Челябинская области. В остальных регионах страны эти показатели меньше.