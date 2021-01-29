Источник материала: ProBusiness



Артем Ракецкий. Фото предоставлено автором

Не поступив в Военную академию, Артем Ракецкий пошел в кулинарную «хабзу». Ее выпускников распределяли в заводские столовые, где мало кто развивался как профессионал. Однако Артем в «гастрономическую кому» не впал: учился самостоятельно, знакомился с лучшими поварами, проявлял инициативу, искал новые идеи.

Сейчас Артем Ракецкий — бренд-шеф крупной ресторанной группы («Золотой Гребешок», «Раковский Бровар», «У Франциска» , ресторан evo wellness club), создатель трендового направления «новая белорусская кухня». За 15 лет в кулинарном деле он прошел свой путь «от рядового до генерала» и теперь на личном примере рассказывает, как стать успешным профессионалом. Артем также делится интересными наблюдениями и подробностями о ресторанном бизнесе. Возможно, его опыт и подходы помогут взлететь по карьерной лестнице и вам.

— Мой отец был поваром. С детства у меня была любовь к готовке, я старался ему помогать: учился резать, готовить. Став постарше, решил поступать в торговый колледж. Но так как жил в самой обыкновенной семье, родители не смогли… дать взятку, чтобы меня туда пристроить.

Я очень расстроился и… решил пойти в силовые структуры. После 11 классов успешно сдал все экзамены в Военную академию, но не прошел медкомиссию. В результате решил поступать в кулинарное училище, в нем же учился и мой папа. Впоследствии я даже попал к тому же мастеру, которая учила его.

Здесь и начались первые годы практики.



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Не сдавайтесь: про ад столовых и молодых поваров

Когда человек идет учиться на повара, он видит красивые картинки из работы мировых шефов — Джейми Оливера, Гордона Рамзи. Но после первого года ты обязан пройти практику в столовой завода или госучреждения.

Когда попадаешь к бабушке в марлевом колпаке, работающей по советским стандартам, интерес пропадает совсем. Да, это был ад заводских столовых.

После него у некоторых молодых поваров пропадает желание продолжать в этой профессии.

После первой практики я понял, что могу поступить по-другому. У меня был большой интерес к своей профессии — я решил не ждать, когда госорганы предоставят мне практику, даже оплачиваемую. Стал ходить по ресторанам и предлагал себя в качестве практиканта. Так я попал в известную в то время ресторанную сеть, прошел вторую практику. А после окончания техникума начал искать что-то еще. Так меня взяли в ресторан «Пармезан». В 2006—2007 это было одно из самых модных, знаковых гастрономических мест Минска. У него была высшая наценочная категория. Там я увидел четкий правильный сервис. Туда привозили итальянских шефов, которые готовили меню, спецпредложения.

Должность со старта была самая минимальная, которая только может быть — стажер, помощник. Что-то почистить, натереть, порезать. Зато, если такая работа налажена правильно, ты знакомишься с процессами на кухне. Идеальная стажировка — это когда ты проходишь все эти процессы полностью:

Первый процесс — это чистка, мойка овощей

Потом работаешь в мясо-рыбном цеху: занимаешься заготовками

Потом холодный цех — заготовка соусов, подготовка первичного сырья

Горячий цех — раздача.

Именно тогда я почувствовал, что все правильно делаю: и в плане работы, и в своих убеждениях о развитии. В результате это стало отправной точкой — в этом ресторане и началась моя карьера.



Фото предоставлено автором

Совет: где бы вы ни работали, если хотите чему-то научиться и достигнуть высот, выберите себе хорошего руководителя. Наставника. В моем случае — шеф-повара. Это не обязательно должен быть «звездный» специалист. Не обязательно куда-то ехать. Выберите того, который близок вам по духу. В Минске, например, среди шеф-поваров есть несколько очень достойных ребят. Если написать в соцсети шеф-повару, что хочешь прийти на стажировку — я, например, скорее всего скажу «да».

Потому что если человек изъявил желание работать с тобой — у него в душе что-то теплится, ему нравится твой стиль работы.

Меня лично это вдохновляет. Значит, я все делаю правильно.

Стажировки практикуют многие известные рестораны. Можно зайти на сайт американского, датского, российского заведения и, скорее всего, вы найдете предложение. Заполняешь свое CV, отправляешь и ждешь ответа. Примерно раз в квартал они берут 2−3, 5−7 учеников. В 98% ресторанов они бесплатные: это рабочие руки. А взамен ты получаешь отличную базу работы в классном ресторане. Конечно, и отбор там очень жесткий: шеф сам обычно выбирает стажеров.



Фото предоставлено автором

Ищите возможность проявить себя: про Ярмольника, Кончаловского и «Стиляг»

После стажировки в этом ресторане я получил должность повара и уже «стоял» на процессе: работал в одном из цехов. И однажды со мной произошла запоминающаяся история. Основная команда решила уйти раньше с работы, и меня оставили «закрывать» смену.

А в то время в городе проходили съемки фильма «Стиляги», и съемочная группа часто у нас бывала. И вот звонит режиссер Валерий Тодоровский и говорит, что они с Ярмольником и Кончаловским приедут на ужин. А я один! Приехало их человек 10, заказывали много разных блюд. Я, конечно, очень волновался до последнего — пока меня не позвали в зал поблагодарить за работу. Помню, Ярмольник дал мне 1000 российских рублей чаевых — тогда это было где-то $ 40.

На следующий день об этом узнали шеф и директор, меня хвалили, даже премию какую-то выдали. После этого я заслужил определенную степень доверия и стал старшим по кухне.



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Затем приходилось обслуживать многих известных людей: министра Лаврова, крупный бизнес из России и Беларуси, огромное количество российских и иностранных звезд эстрады. Такая работа — отличная возможность для опыта. Именно там я получил очень хорошую гастрономическую базу, от которой можно было отталкиваться, чтобы развивать отдельные направления. Помимо гастрономического опыта я получил еще опыт в сервисе, общении.

К сожалению, в ресторане поменялись руководители, он закрылся, и по совету знакомого бармена я пошел работать в новый ресторан.

Совет: как бы очевидно это ни звучало, не бойтесь проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Поверьте, это заметят!



Фото предоставлено автором

Не «закрывайтесь»: про обязанности шеф-повара

В нашей профессии нельзя «закрываться», нужно постоянно экспериментировать.

Соответственно, на новом месте я все время экспериментировал и проводил дегустации. Предлагал новые блюда, новые идеи и стал хорошо двигаться по карьерной лестнице. Заслужил уважение руководства и очень быстро дорос до должности су-шефа. В результате на горизонте появился проект «Чехов», где мне предложили должность шеф-повара.

Это был один из главных шагов в моей карьерной лестнице: я стал шефом не просто готового объекта, а открывал его с нуля. Было страшно — ведь это большая ответственность. Однако это дало огромный слимул для движения вперед. Какие выводы я сделал:

1. Если на стадии профессионального созревания ты закрепился хорошо, то будешь и дальше цвести. А если отнесся к подготовке абы как, то будешь чахнуть.

В нашей работе нельзя перескочить карьерную ступень: со стажера сразу до главного смены. Поэтому шеф-повар — это определенная степень «взрослости», личной и рабочей.

Я не верю, что можно стать шеф-поваром или в принципе достичь какой-то высокой позиции в любой работе, по книжкам. Надо освоить какую-то базу, пусть даже это будет советская база училища, кулинарная школа или фантастическая стажировка.

Образование, кстати, в любом случае тоже быть должно: среднее или высшее не столь важно. Я например, работая на кухне, окончил институт по направлению менеджмента в ресторанном бизнесе. Это все — про развитие.



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2. Если ты даже су-шеф, то все равно над тобой еще есть ступень руководства: ты не до конца самостоятельный. Если ты что-то применяешь на кухне, должен уточнить это у шефа. Когда же ты занимаешь должность шеф-повара, у тебя уже есть команда, люди, свое имя — и за все это ты несешь ответственность. Шеф — это инструмент ресторана, который должен работать безотказно.

Если, например, возникают какие-то осечки по срокам приготовления блюда, по качеству и вкусу, это крах всего заведения. Не только качество и вкус блюда, но и отладка всех бизнес-процессов на кухне — обязанность шефа. Это большая ответственность. К этому шагу надо быть готовым.

3. Какой повар не мечтает стать шеф-поваром? Эта ступень дает осознанность и зрелость, понимание, что ты кем-то называешься. И одновременно самое главное: если ты стал шеф-поваром, это не значит, что можно руки опустить и больше не работать. Это огромный каторжный труд, к которому готов не каждый. Есть примеры, когда шеф-повара зазвездятся, а потом просто гаснут.



Фото предоставлено автором

Ищите свое направление: знакомство с Константином Ивлевым

В нашей профессии, да и, пожалуй, во многих других самое важное — личностное развитие. Ты можешь прийти на работу в ресторан определенной концепции. И по-хорошему «насиловать» себе голову, совершенствуя ее. Но потом смотришь: есть и иная концепция, скажем, более фешенебельная. И ты уже по-другому начинаешь себе голову морочить.

Поэтому работа в разных заведениях — это крутой тренинг для прокачки опыта, получения знаний, впечатлений, развития творчества. И здесь нельзя останавливаться.

Шеф-поваром я отработал более 8 лет. Уверен, что сделал в своей карьере огромный скачок вверх. А затем в моей жизни снова произошли изменения.

Я познакомился с Константином Ивлевым — сейчас это известный российский шеф, звезда ТВ, первооткрыватель такого понятия, как новая русская кухня. У него огромная любовь к русским продуктам.

У него была своя кулинарная школа с эксклюзивной программой «Личный день с шефом». Я списался с Костей, он пригласил меня в Москву. И я поехал! Мы провели вместе несколько дней: я ездил с ним на рынок, был на кухне. Впоследствии несколько раз приезжал к нему в рестораны. И все это было совершенно бесплатно: вспомните мой совет про стажировку!

Наблюдая, что делает Константин, я начал задумываться: «А что у нас?» Почему мы не можем продвигать белорусскую кухню?

А у нас ничего такого нет. Почему? У нас же страна с хорошим климатом, хорошая молочная продукция и животноводство развито. После знакомства с Костей я начал смотреть в сторону наших локальных белорусских продуктов. Задумываться над тем, что можно создать свое гастрономическое направление — новая белорусская кухня. Идея была в том, чтобы:

Максимально использовать наши, белорусские продукты

Изучать наши кулинарные традиции и затем — трансформировать их

И уже на этой основе — создавать новые блюда. Предлагать современный взгляд на приготовление. Не «обновлять» рецепты исторической кухни, а именно создавать новые блюда.

Одна из идей была в том, чтобы перенести «деревенскую историю» — блюда, которые готовили наши бабушки — на кухню ресторана. И уже современными методами создавать новое, интересное блюдо.



Фото предоставлено автором

Возьмем, к примеру, ту же жарку на смальце. Поехав к одной бабушке в деревню, я увидел, как она делает драники: не на растительном масле, как мы привыкли, а на топленом сале. Вкус, аромат блюда меняется. Но ведь приготовление в жире, которое использовали наши бабушки — это, по сути, технология французского способа конфи! В итоге появилась идея использовать в рецепте этот способ, только на основе белорусского жира.

Далее мысль раскручивается: если наши бабушки жарили на смальце драники, то сегодня это могут быть уже овощи. Реализовать такое вполне реально: любой ресторан сегодня высокотехнологичен, на кухне установлено хорошее оборудование, используются качественные продукты и т.д.

Пока я экспериментировал, мне стали поступать предложения о работе. Одно из них — стать бренд-шефом ресторанной группы, в которой работаю сейчас. Это и совпало с моим желанием развиваться и с идеей развивать новую белорусскую кухню. Я принял предложение и уже несколько лет работаю бренд-шефом таких заведений, как «Золотой Гребешок», «Раковский Бровар», «У Франциска», «Гасцінны маёнтак», ресторан evo wellness club.



Фото предоставлено автором

Шеф над шефами: что это значит

В эволюции карьеры бренд-шеф — это высшая ступень. Это как партнер какого-то проекта: у меня, по сути, в подчинении находятся кухни 5 ресторанов. Обычно эта позиция требуется, если у компании несколько ресторанов либо сеть. У собственника в арсенале появляется творческо-идейная единица, которая помогает внедрять множество разных интересных проектов в жизнь ресторанов.

Конечно, по сравнению с предыдущим местом это более каторжный труд. С другой стороны — он более творческий. Вот почему:

1. Бренд-шеф предлагает идеи блюд, продуктов для того или иного ресторана. Например, новое фантастическое сезонное меню. Конечно, это может сделать и шеф-повар в ресторане. Но бренд-шеф на шажок выше, он предлагает какие-то концептуальные вещи.

При этом белорусский продукт сам к тебе не придет — надо его искать. Я, например, начал совершать гастроэкспедиции по деревням: ездим к бабулям, которые готовят интересные вещи. Первая глобальная вылазка была в январе прошлого года: мы были в деревне в Брестской области у женщины, которая печет у себя в печке хлеб на закваске, потом поехали в Беловежскую пущу.

Поэтому гастрономические вылазки — это круто. Причем профессия повара имеет большую географию: везде, с помощью соцсетей, ты находишь знакомых.

Я в поиске нахожусь каждый день. И почти каждый день находятся интересные ребята. То есть чем больше по стране мы ездим, тем больше видим: у нас есть фермы, личные подсобные хозяйства, сыроварни, хлебопекарни…

Недавно, например, мы познакомились с частной сырной компанией (семейный бизнес). В 100 км от Минска они готовят «тяжелые», как я их называю, сыры типа пармезан. Они сами вышли на меня, пригласили — и вот это стало новой возможностью для поиска идей для блюд.



Фото предоставлено автором

Совет для руководителей: какую бы высокую должность вы ни занимали — учитесь! Не закапывайтесь в работе, учитесь! Казалось бы, что может узнать профессионал со стажем 15+ лет?! Может! И очень многое!

Например, до пандемии я посещал в Сочи гастрономическую платформу, куда приглашают крутых профессионалов. Альберт Адриа, Массимо Боттура — люди из первой пятерки лучших шефов мира. Они дают там мастер-классы, а вечером ужины. Казалось бы, известный шеф-повар ведет мастер-класс, и кажется, ты все это уже знаешь. Но в какой-то момент знакомую тебе технику он переворачивает под совершенно другим углом, и ты внезапно открываешь для себя что-то новое.

Или другой пример. С одного мастер-класса я вынес… хрустящую кожицу картофеля. Сначала шеф-повар хорошо вымывает батат, запекает его, очищает кожицу, погружает ее в сахарный сироп, потом кладет на силиконовый коврик и высушивает. Получаются съедобные чипсы из кожуры! И ты понимаешь, что так можно сделать с травами, с листвой, с листом салата — с чем угодно. Это было 4 года назад, а я до сих пор этот прием применяю.

Кроме того, благодаря современным технологиям и соцсетям сегодня можно, не выходя из дома купить какой-то обучающий курс и пройти его, даже ездить никуда не надо. Стажироваться дома.

2. Совершенствование бизнес-процессов. Бренд-шефу подчиняются шеф-повара ресторанов. Поэтому управляющие ресторанов сообщают мне об ошибках в их работе, которые нужно устранить.

Если в каком-то ресторане возникает вопрос к скорости приготовления заказов и повара реально не справляются, я приезжаю на кухню, мы собираемся всей командой, и я рассказываю:

Как правильно работать с поставщиками, с фермерскими хозяйствами

Какие продукты лучше выбирать

Как выстраивать логистику процессов на кухне

Мы вместе обсуждаем вопросы дисциплины, технологические, творческие — и приходим к каким-то решениям.

Гостям ресторана иногда кажется, что бренд-шеф или шеф-повар пришел на кухню, что-то приготовил. Потом вышел в зал, пообщался, повыпендривался — и пошел домой. Но, конечно, это не так:) Внутри идет глубокая работа с командой. Ты должен учитывать и психологические моменты, чтобы правильно разговаривать с поварами, выстроить работу той или иной кухни, давать советы.



Фото предоставлено автором

Совет руководителям: мой опыт показывает, что если вы руководите сложившимися командами, лучше не «дрессировать» сотрудников, а пытаться поделиться своими навыками.

И здесь очень важную роль играет развитие сотрудников. Наверняка многие руководители посещают мастер-классы, ездят в командировки, общаются с экспертами. Делитесь этим опытом, получайте новые навыки вместе! Например, я все, что беру из поездок, своего собственного обучения — доношу команде. Иногда мы вместе совершаем гастрономические вылазки. У нас в компании есть огромная ферма. Я беру сотрудников туда с собой. Фермеры рассказывают там о полезных свойствах продукта — и каждый из нас уже думает, как красиво это преподнести, приготовить. Мы сами отбираем продукты — и идем в ресторан готовить. Я делюсь мыслями со своими ребятами, а они со мной. Это синергия.

А что дальше? Про «гастрономическую кому» и профессиональное развитие

Я вижу, что последние лет 5 престиж профессии очень поднялся. Работа повара сегодня и 15 лет назад — две громадные разницы, а мне есть с чем сравнить. Появляются грамотные гости, которые воспринимают правильную культуру питья, еды, сервиса.

Отношение к поварам, к индустрии поменялось колоссально. Когда я начинал, повар мог себе позволить прийти на работу в шортах.

Последние несколько лет дисциплина и уважение к собственной работе совершенно на другом уровне. И интерес к профессии тоже растет: я это вижу по тому, как ведут себя стажеры, какие вопросы они задают, как ответственно относятся к работе.



Фото предоставлено автором

3 совета о том, как сохранить интерес к работе:

Будучи молодым специалистом, я думал, что нужно работать и работать, без выходных. Но нет: нужно выстраивать свою рабочую историю. У меня, например, серьезный объем задач. У шеф-повара голова работает творчески над одним проектом, а у бренд-шефа — сразу над несколькими. И поэтому впасть в «гастрономическую кому» (когда нет вдохновения) очень легко. Здесь главное — не перегореть. Как это сделать?

Продолжайте практику. Я, конечно же, сам готовлю. Провожу разного формата ужины, мероприятия, которые «заточены» на определенные наши объекты. Делаем гастрономические сеты

Я, конечно же, сам готовлю. Провожу разного формата ужины, мероприятия, которые «заточены» на определенные наши объекты. Делаем гастрономические сеты Распределяйте нагрузки. Важно быть стержнем: не кидаться на все подряд, а быть сосредоточенным на каждом объекте, на каждой задаче, расставляя приоритеты. Например, если в одном из заведений через 3 дня запланирован мастер-ужин, я буду занят только в этом объекте: заказ продуктов и проверка качества, создание заготовок. И это все планировать заранее

Важно быть стержнем: не кидаться на все подряд, а быть сосредоточенным на каждом объекте, на каждой задаче, расставляя приоритеты. Например, если в одном из заведений через 3 дня запланирован мастер-ужин, я буду занят только в этом объекте: заказ продуктов и проверка качества, создание заготовок. И это все планировать заранее Совет профессионалам моего уровня — не закапывайтесь в задачах. Надо уметь отвлекаться, отключаться. Побыть с семьей, съездить на дачу, поменять обстановку. Ты должен планировать свои выходные, поездки с семьей, гулять с детьми. И это самый правильный инструмент, чтобы не зацикливаться на работе.

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