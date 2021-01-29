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За этим авто следил весь Гродно. Как водитель откапывал свою Mazda, которая почти скрылась под снегом

29.01.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За этим авто следил весь Гродно. Как водитель откапывал свою Mazda, которая почти скрылась под снегом
Фото: AutoGrodno.by
Соцсети облетело видео из гродненского микрорайона Ольшанка, где автомобиль по крышу завален снегом. Только на страничках АвтоГродно его посмотрело несколько десятков тысяч человек.

Пользователи шутили: «Нужно ждать весны», «Будет обидно, если не свой откопает». И вот он сделал это! АвтоГродно пообщался с владельцем.

Все началось с видео, которым поделился Олег, он как раз живет рядом:



Затем фотографию автомобиля опубликовала жена Юрия:


За этим авто следил весь Гродно. Как водитель откапывал свою Mazda, которая почти скрылась под снегом

А через сутки с лопатой в руках появился и сам автомобилист:

– Мы живем на Ольшанке, улица Короткевича, через дорогу уже большое поле, откуда и начало мести снег. Поэтому в нашем дворе его так аномально много. Когда начался снегопад, я был в командировке. Жена только и присылала фото: вот наша «ласточка» уже по дверь в снегу, вот по стекла, а вот и крышу накрывает, – рассказал АвтоГродно Юрий.

Домой он вернулся сегодня ночью, увидел все вживую и решил: «Откопаю ради спортивного интереса, не буду ждать весны, как уже пишут в социальных сетях».

– На работу дал себе полтора часа. Начал откапывать со стороны капота, а вскоре должен был подойти еще и друг с лопатой. Откопал спереди, откопал водительскую дверь и завел Mazda. В этот момент во двор приехал трактор ЖКХ. Я подбежал и попросил тракториста о помощи. Он согласился, – говорит Юрий.

За этим авто следил весь Гродно. Как водитель откапывал свою Mazda, которая почти скрылась под снегом

Именно благодаря трактористу эта история так быстро закончилась - Mazda выехала из сугроба. Юрий благодарит мужчину за помощь!


За этим авто следил весь Гродно. Как водитель откапывал свою Mazda, которая почти скрылась под снегом

– Моя история завершилась успешно. А вот тракторист застрял. Ждет подкрепление, должен приехать другой трактор, – говорит автомобилист. – Еще пару лет назад моему случаю бы не придали столько значения, а теперь все соскучились по настоящей зиме.
 
Теги: Гродно
 
 
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